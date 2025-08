Alior pozytywnie zaskoczył rynek. Rośnie zysk i sprzedaż hipotek

Czytaj więcej Banki Ile zagranicy w polskich bankach. Będą duże zmiany? Po przejęciu Santander Bank Polska to Austriacy będą mieli największy udział w naszym sektorze bankowym wśród inwestorów zagranicznych. Ale nie dominujący, bo „obcy” kapitał w Polsce jest dosyć zróżnicowany. To dobra informacja dla stabilności rynku.

– Na szczególną uwagę zasługuje bardzo dobry wynik sprzedaży kredytów hipotecznych – zaznaczył też prezes Żabski. W samym II kwartale br. Alior udzielił kredytów mieszkaniowych o wartości 1,3 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku aż o 93 proc. Tak duża dynamika to m.in. efekt zmiany strategii. Dotychczas bank specjalizował się w kredytach konsumenckich, w szczególności w segmencie consumer finance.

W ramach nowej sprzedaży aż 91 proc. to hipoteki ze stałą stopą procentową (a łącznie w całym portfelu ich udział wynosi ponad 40 proc.), a władze banku przyznają, że co do zasady kredyty mieszkaniowe nie są mniej marżowe niż te consumer finance. Łącznie wpływać to może na obniżenie marży odsetkowej, ale z drugiej strony daje stabilne dochody odsetkowe w średnim i długim okresie.

Jakie dywidendy z Alior Bank

Na koniec czerwca łącznie portfel kredytów na nieruchomości osiągnął wartość 21,6 mld zł, zaś portfel kredytów detalicznych ogółem wzrósł o 4 proc. rok do roku, sięgając 42,3 mld zł. Depozyty klientów detalicznych wzrosły zaś o 10 proc., do 69,9 mld zł.

– Odnotowaliśmy wzrost liczby klientów, a jednocześnie udało nam się obniżyć koszty finansowania. Konsekwentnie wdrażamy nową strategię, która już zaczyna przynosić pierwsze konkretne rezultaty. Jesteśmy zdeterminowani, by utrzymać ten kierunek i wzmacniać naszą pozycję rynkową – zaznaczył Piotr Żabski.