Nie ukrywam, że kiedy rzeczywiście stopy jeszcze bardziej spadną, to osoby, które mają kredyt z czasowo stałą stopą na poziomie 8-8,5 proc. w skali roku zadadzą sobie pytanie, dlaczego nie mogą mieć kredytu na 4 proc. No właśnie dlatego, że kredyt ze stałą stopą to forma polisy. Zawsze powtarzam, że rynek ma dwie twarze: uśmiechniętą, kiedy stopy spadają – wtedy wszyscy chcą mieć kredyty ze zmienną stopą, by korzystać z obniżek, oraz smutną, kiedy stopy idą w górę – i wtedy wszyscy chcą mieć kredyt ze stałą stopą, chroniący przed wzrostem rat. Kredytobiorcy zawsze chcą być po tej korzystnej stronie rynku, oczekują programów pomocowych, wakacji kredytowych.

Ja powtarzam: dla gospodarstw domowych jedynym rozwiązaniem jest stała stopa procentowa jako polisa bezpieczeństwa. Tak, przy spadających stopach nie będę beneficjentem spadków, ale przede wszystkim nie będę narażony na ogromny stres finansowy i psychiczny w momencie, kiedy stopy zaczną rosnąć. Pamiętajmy, że gospodarka jest cykliczna i polityka pieniężna też. Chociaż prezes Glapiński o tym głośno nie mówi, to chyba jednak jesteśmy już na początku nowego cyklu, czyli obniżek. Może jednak zawsze dojść do jakichś zdarzeń zewnętrznych, które spowodują wzrost stóp. Zresztą, zgodnie z cyklem, te stopy i tak wzrosną za jakiś czas.

450 tys. zł w czerwcu to nowy rekord średniej wartości zaciągniętego kredytu. 33 proc. pożyczek ma wartość ponad 600 tys. zł...

Największą dynamikę akcji kredytowej widzimy w tym segmencie. Jedna trzecia akcji kredytowej przypada na osoby mieszkające w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców, a tam ceny nieruchomości są najwyższe i trzeba zaciągać większe pożyczki. To tam są również najwyższe wynagrodzenia i większa zdolność kredytowa.