Jeśli koniec (?) podwyżek stóp w USA jest już za nami, to obligacje powinny na tym skorzystać

Odsuwanie się w czasie końca podwyżek sprawiło, że 2023 r. rozczarował posiadaczy skarbówek w USA. Aczkolwiek jako pozytyw trzeba odnotować, że skala negatywnego zaskoczenia jest już dużo mniejsza niż w rekordowo słabym 2022 r. O ile w 2022 r. rentowność benchmarkowych papierów dziesięcioletnich urosła o ponad 230 punktów bazowych, to w chwili pisania tego artykułu wzrost tej rentowności w tym roku wynosi nieco ponad 50 punktów bazowych. Oznacza to, że również skala przeceny obligacji w tym roku jest proporcjonalnie mniejsza niż w ubiegłym.

Czytaj więcej Parkiet PLUS Polskie firmy szukają szans w USA Na tamtejszym rynku szczególnie aktywne są nasze firmy informatyczne i producenci gier. Duże nadzieje z Ameryką wiążą też koncerny wydobywcze, paliwowe i chemiczne.

… w końcu ma szansę pomóc

Główny argument za obligacjami jest obecnie taki, że cały lub prawie cały „szok monetarny” jest już za nami. A historyczne statystyki, pokazane w tabeli, jednoznacznie pokazują, że koniec podwyżek stóp zapowiadał zawsze (a przynajmniej od wczesnych lat 80., kiedy to Fed przestawił się na obecną politykę docelowej stopy procentowej) spadek rentowności dziesięciolatek w kolejnych 12 miesiącach.

A jeżeli „Fed pivot” mamy już za sobą (w lipcu), to oznaczałoby, że trwa już odliczanie do pierwszej obniżki stóp, nawet jeśli na razie sam Fed wzbrania się przed taką wizją i podtrzymuje jastrzębią retorykę. Pamiętając o tym, że amerykański bank centralny ma tzw. podwójny mandat, tzn. ma dbać o niską inflację i wysokie zatrudnienie (niskie bezrobocie), to ewentualne zauważalne pogorszenie sytuacji na rynku pracy, którego pierwsze zwiastuny już widać (stopa bezrobocia w październiku najwyżej od 21 miesięcy), nawet przy pozostawiającym niedosyt tempie normalizacji inflacji, mogłoby skłonić Fed do złagodzenia tonu. A to byłaby przysłowiowa woda na młyn dla rynku obligacji.

Czytaj więcej Analizy rynkowe Tydzień na rynkach: Fed wciąż boi się inflacji Z lektury zapisków z poprzedniego posiedzenia Fedu wynika, że stopy procentowe w USA raczej nie pójdą już w górę, ale też nieprędko zostaną obniżone. Inwestorzy weszli w tryb oczekiwania, o czym świadczą niewielkie zmiany na rynkach finansowych.

Niepokojąca jednomyślność

Czy istnieją jakieś czynniki ryzyka dla tego pozytywnego scenariusza? Owszem. Z listopadowego sondażu Bank of America wśród zarządzających funduszami wynika, że taki scenariusz jest… powszechnie oczekiwany przez profesjonalistów. Rekordowy odsetek ankietowanych oczekuje cięcia stóp procentowych, a jednocześnie prawie nikt (jak pokazujemy na wykresie) nie zakłada dalszego ich wzrostu. Obligacje są, według sondażu, rekordowo przeważone w portfelach.