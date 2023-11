To nie Fed napędza amerykańskie zwyżki?

Nowojorski indeks giełdowy S&P 500 zyskał od początku roku ponad 17,5 proc. Do szczytu z końcówki lipca brakowało mu w poniedziałek mniej niż 2 proc., a do rekordu ze stycznia 2022 r. nieco ponad 6 proc. Dow Jones Industrial wzrósł natomiast od początku roku o ponad 5 proc., a Nasdaq Composite zyskał prawie 35 proc. Te indeksy również bardzo niewiele dzieli od tegorocznych szczytów. To, że solidnie zyskiwały one w ostatnich tygodniach, jest często tłumaczone zmianą oczekiwań inwestorów dotyczącą polityki Fedu. To, że inflacja w USA hamuje mocniej, niż oczekiwano, sprawiło, że rynek wyklucza już ewentualne dalsze podwyżki stóp procentowych, a część inwestorów spodziewa się pierwszych obniżek stóp już wiosną. Analitycy firmy DataTrek Research twierdzą jednak, że to nie nadzieje związane z polityką Fedu napędzały zwyżki na giełdach, a boom związany ze sztuczną inteligencją.