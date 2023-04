Ukraiński PKB spadł w ubiegłym roku o 29,1 proc. – wynika z danych State Statistics Service of Ukraine. Wcześniejsze prognozy mówiły o osunięciu sięgającym 30 proc.

Eksperci podkreślają, jak znaczący wpływ na gospodarkę Ukrainy ma wojna. Z powodu działań wojennych znacząco spadła produkcja stali (osunięcie o 71 proc.), utrudniony jest eksport zbóż i produktów roślinnych (spadek zbiorów z 86 mln ton do 53 mln) i doszło do poważnej migracji ludności. To wszystko poskutkowało m.in. 35-proc. spadkiem wartości eksportu.

Mimo znaczących problemów rządzący spodziewają się, że w tym roku PKB wzrośnie o 1 proc., w czym pomoże poprawa sytuacji w logistyce, handlu czy budownictwie.