Najbardziej rzetelni konsumenci mieszkają w województwie podkarpackim (42 pkt.). Zadłużenie na tysiąc mieszkańców wynosi tam 617,3 tys. zł, a średnie zobowiązanie przypadające na dłużnika to 21,5 tys. zł – czyli o około 5,8 tys. zł mniej do oddania niż było w czerwcu 2025 r. Tym samym w regionie mieszka zaledwie 2,88 proc. zadłużonych. Na podium rankingu znalazły się również Małopolska (37 pkt.), która zanotowała awans o dwie pozycje w porównaniu do minionej edycji, i Wielkopolska (36 pkt.). Zadłużeni Małopolanie stanowią 3,8 proc. wszystkich mieszkańców. Uzbierali oni łącznie 835,7 tys. zł długu w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców, co daje 22 tys. zł pojedynczego średniego zobowiązania. Z kolei w Wielkopolsce odsetek zadłużonych w stosunku do wszystkich mieszkańców wynosi 6,28 proc. W tym regionie łączna wartość zobowiązań to 1,2 mln zł na tysiąc mieszkańców. Co ciekawe, w województwie wielkopolskim zanotowano najniższe średnie zadłużenie przypadające na dłużnika spośród wszystkich regionów w Polsce: 19,4 tys. zł.

Na końcu zestawienia znalazło się województwo warmińsko-mazurskie (10 pkt.), które spadło z 14. miejsca. 7,41 proc. mieszkających tam osób nie reguluje swoich zobowiązań na czas. Daje to 1,7 mln zł długu na tysiąc mieszkańców i prawie 23,1 tys. zł średniego zadłużenia na dłużnika. Tuż przed nimi uplasowali się Pomorzanie (12 pkt.) i Dolny Śląsk (18 pkt.). W porównaniu do minionej edycji – w tym roku niezależnie od zajętego miejsca – mieszkańcy większości województw zdobyli mniej punktów w rankingu, co pokazuje, że coraz więcej Polaków ma trudności z utrzymaniem dyscypliny finansowej.

– W porównaniu z poprzednią edycją rankingu z czerwca 2025 r. w bieżącej mieszkańcy większości województw uzyskali niższe wyniki. Poprzednio lider zestawienia – województwo świętokrzyskie – zdobyło 53 punkty. Dziś, aby być na czele, wystarczyły 42 punkty. Najniższy wynik w tym roku to 10 punktów, podczas gdy zaledwie 10 miesięcy temu było to 17. Widać więc, że problem nie dotyczy już tylko konkretnych regionów. Rosnące koszty życia, wysoka inflacja z ostatnich lat, a także wzrost o 14,5 proc. liczby zarejestrowanych bezrobotnych w marcu bieżącego roku w porównaniu do analogicznego miesiąca minionego roku, mogą być powodem, dla których coraz więcej Polaków ma trudności z zachowaniem rzetelności płatniczej – mówi Jakub Kostecki, wiceprezes firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso.