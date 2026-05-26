A jednak ten symbol Wall Street po cichu kreuje się na potęgę w dziedzinie kryptowalut i przechodzi obecnie największą, a być może najbardziej ryzykowną, transformację w swojej dotychczasowej karierze: wykorzystuje technologię rozproszonego rejestru, aby na nowo określić system obrotu. Według Michaela Blaugrunda, wiceprezesa ds. rozwoju NYSE, przyszłość giełd może bazować na technologii blockchain, która stanie się głównym miejscem realizacji podstawowych operacji giełdy, takich jak handel, rozliczenia, rozrachunki, akumulacja kapitału i dystrybucja danych.

Na początku tego roku NYSE ogłosiła, że opracowuje platformę opartą na blockchainie do obrotu tokenizowanymi papierami wartościowymi. Zgodnie z przyjętymi planami uruchomienie nowego rozwiązania planowane jest na koniec 2026 r., po uzyskaniu niezbędnych zgód regulacyjnych. Nowa platforma cyfrowa umożliwi tokenizowany handel całą dobę, natychmiastowe rozliczenia, składanie zleceń wyrażonych w dolarach oraz finansowanie w oparciu o stablecoiny. Jej architektura łączy główny silnik NYSE z systemami post-trade opartymi na blockchainie, z możliwością obsługi wielu łańcuchów w zakresie rozliczeń i przechowywania aktywów. Dzięki dotychczasowemu doświadczeniu i zaletom technologii blockchain, NYSE dąży do stworzenia rynku szybszego, bardziej dostępnego i potencjalnie przełomowego dla inwestorów na całym świecie.

17 maja 1792 r. to jedna z najbardziej symbolicznych dat w historii światowych finansów. Tego dnia 24 maklerów spotkało się pod drzewem platanowym przy Wall Street w Nowym Jorku, aby podpisać porozumienie, które zapoczątkowało działalność Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Dokument ten, znany jako Buttonwood Agreement, wyznaczył minimalne prowizje i zobowiązał sygnatariuszy do preferowania transakcji między sobą, tworząc tym samym zalążek zorganizowanego rynku finansowego.

W zaledwie rok, siedziba nowej organizacji przeniesiona została do Tontine Coffee House, gdzie najczęściej obracanym typem instrumentów były obligacje skarbowe. 25 lat później instytucja ta oficjalnie zmieniła nazwę na New York Stock and Exchange Board. W 1867 r. po raz pierwszy wprowadzono telegrafy giełdowe, a w maju 1896 r. opublikowano pierwsze wartości indeksu Dow Jones Industrial Average. Przez kolejne dekady NYSE rosła w siłę, stając się centrum globalnego kapitalizmu. W 1903 r. giełda przeniosła się do siedziby przy 18 Broad Street, gdzie mieści się do dziś. Wiek XX przyniósł wielki kryzys lat trzydziestych, boom powojenny, a następnie rewolucję elektroniczną końca ubiegłego stulecia. Przez wiele lat handel był prowadzony tradycyjną metodą, gdzie maklerzy fizycznie podawali swoje oferty. Dopiero w 1976 r. wprowadzono pierwszy system obrotu elektronicznego, który stał się nowym standardem realizacji obrotu na NYSE.

Ważnym źródłem dla zmian na NYSE były zmiany korporacyjne. Po krótkim epizodzie aliansu z Euronextem od 2014 r. właścicielem tej instytucji jest giełda ICE, czyli wiodący globalny dostawca danych rynkowych, platform transakcyjnych i usług zarządzania ryzykiem. Dzięki temu cyfrowa transformacja NYSE nabrała przyspieszenia. Najpierw przestarzałe systemy przy Wall Street zostały zastąpione własnymi rozwiązaniami ICE, dzięki którym czas realizacji zlecenia ograniczono do mikrosekundy. Od 2018 r. NYSE stopniowo przenosiła swoje systemy do infrastruktury Amazon Web Services, a w 2023 r. ogłosiła ambitny plan migracji kluczowych systemów transakcyjnych, stając się jedną z pierwszych głównych giełd na świecie, które zdecydowały się na ten krok.

Wydaje się, że wejście w technologię blockchain, tokenizowane akcje i rozliczenia oparte na stablecoinach stanowią konsekwentną realizację działań w okresie ostatnich 10 lat. Całodobowa platforma to nie tylko techniczna modernizacja – to pytanie o to, czym w ogóle jest giełda w świecie zdecentralizowanych finansów. Ale NYSE zakłada, że jej największym atutem nie jest konkretna technologia, lecz coś szczególnie wyjątkowego: zaufanie, regulacje i dwustuletnia reputacja. Jeśli ta strategia się powiedzie, to kolejna rewolucja na Wall Street stanie się faktem i może być kierunkiem dla działań innych platform obrotu giełdowego.