Mocno zachowywały się również pozostałe segmenty rynku - mWIG40 zyskał 1,92%, a sWIG80 wzrósł o 0,82%. Na szerokim rynku rosło około 46% spółek przy 33% walorów spadkowych, co dobrze oddawało utrzymującą się przewagę popytu w trakcie całej sesji. Struktura obrotu również pozostawała wyraźnie korzystna dla strony kupującej - około 1,21 mld zł przypadło na spółki kończące dzień na plusie przy około 318 mln zł obrotu na walorach spadkowych. Łączne obroty na szerokim rynku przekroczyły 1,53 mld zł, a aktywność inwestorów wyraźnie koncentrowała się na największych komponentach indeksów. Siłę pokazywały dziś przede wszystkim banki, energetyka oraz wybrane spółki konsumenckie, a wśród liderów wzrostów wyróżniały się m.in. MDI Energia rosnąca o ponad 26% oraz OPTeam zyskujący ponad 18%.

Kluczowym elementem wspierającym przebieg sesji pozostawało otoczenie zewnętrzne i utrzymujący się globalny apetyt na ryzyko. Europejskie indeksy kontynuowały wzrosty wraz z dalszym cofnięciem cen ropy - DE40 zyskał około 2,3%, EU50 wzrósł o blisko 2,4%, a francuski FR40 zakończył dzień ponad 2% na plusie. Jednocześnie rynek pozytywnie odbierał kolejne doniesienia dotyczące możliwego postępu rozmów USA–Iran i stopniowego przywracania ruchu w rejonie Cieśniny Ormuz, choć sytuacja geopolityczna na Bliskim Wschodzie pozostaje niestabilna i nadal generuje podwyższoną zmienność na rynku surowcowym.

Dzisiejsza sesja przebiegała przy ograniczonej aktywności części inwestorów zagranicznych ze względu na Memorial Day w USA. Mimo niższej aktywności rynku kasowego za oceanem utrzymywała się poprawa sentymentu wobec aktywów ryzykownych, czemu sprzyjały również dalsze wzrosty na rynku kryptowalut - Bitcoin zyskiwał ponad 2,5%, a Ethereum ponad 3%.

Z technicznego punktu widzenia WIG20 stabilizuje się powyżej bariery 3700 pkt. i ustanawia nowe historyczne maksima. Utrzymująca się przewaga popytu wspiera scenariusz dalszego rozszerzania ruchu wzrostowego, choć po tak dynamicznym impulsie nie można wykluczyć krótkoterminowego schłodzenia nastrojów i cofnięcia w rejon wsparcia przy 3670 pkt.

Stanisław Byszewski

Młodszy Analityk DM BOŚ

Wydział Analiz Rynkowych