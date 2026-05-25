Z tego artykułu dowiesz się: Jakie wyniki miała w I kwartale Klepsydra.

Jakie będą wyniki za II kwartał.

Na jakim etapie są przejęcia.

Czy spółka wypłaci dywidendę.

Przychody Klepsydry w I kwartale 2026 r. wzrosły o 27 proc. do 18,4 mln zł, a EBITDA o 47 proc. do 4,2 mln zł. Zysk netto, skorygowany o amortyzację przejętych spółek, poszedł w górę o 46 proc. do 2,6 mln zł.

– Rośniemy szybciej niż rynek, mimo niższej liczby zgonów w Polsce w analizowanym okresie – mówi Marek Cichewicz, prezes Klepsydry.

Jakie plany ma Klepsydra

Grupa Klepsydra to lider rynku pogrzebowego w Polsce i pierwsza spółka z tego segmentu notowana na rynku kapitałowym. Obecnie jej akcje są na NewConnect. O przeprowadzce na rynek główny spółka myśli, ale sygnalizuje, że nie należy się tego spodziewać szybko. Zarząd podkreśla, że same kwestie formalne (związane np. ze zmianą zasad rachunkowości) zajęłyby sporo czasu.

– To perspektywa dłuższa niż rok – powiedział podczas dzisiejszej konferencji Paweł Łapiński, wiceprezes grupy.

Zgodnie z prognozami długoterminowymi prezentowanymi przez GUS, w ciągu najbliższych 20 lat śmiertelność w Polsce będzie systematycznie rosła. Tym samym rynek będzie sprzyjał dalszemu rozwojowi spółki.

– Pierwszy kwartał 2026 r. potwierdził, że konsekwentnie realizowana strategia konsolidacji rozdrobnionego rynku pogrzebowego przynosi oczekiwane efekty. Umacniamy pozycję lidera rynku, rozwijamy skalę działalności i konsekwentnie budujemy wartość grupy, także poprzez nowe akwizycje, takie jak przejęcie firmy Glob – powiedział prezes.

Glob to największy konkurent firmy zależnej Bongo. Zajmuje się międzynarodowym transportem zmarłych i ich prochów. Został przejęty w marcu 2026 r. Jego wyniki będą konsolidowane od II kwartału. Spółka matka podtrzymuje zapowiedzi, że w całym roku chce zrealizować minimum dwa przejęcia.

– Jedno już zrealizowaliśmy. Prowadzimy też rozmowy z potencjalnym partnerem, który może dołączyć do grupy – zasygnalizował prezes. Wskazał, że spółkę interesują przede wszystkim podmioty z większych miast.

Jaki był I kwartał 2026 r. dla Klepsydry

W grupie kapitałowej znajduje się obecnie 11 spółek. W I kwartale Klepsydra obsłużyła blisko 4 tys. pogrzebów, czyli o 13 proc. więcej niż przed rokiem. Zrealizowała 1 467 pochówków (wzrost o 12 proc.),

2 782 kremacje (wzrost o 15 proc.), sprzedała 81 miejsc na zarządzanych przez siebie cmentarzach (spadek o 5 proc.) oraz obsłużyła 164 zlecenia międzynarodowego transportu zmarłych (wzrost o 7 proc.).

Na wyniki osiągnięte w I kwartale 2026 r. wpływ miały przede wszystkim efekty wzrostu skali działalności oraz integracja biznesu. Grupa prowadziła m.in. dalsze działania związane z integracją podmiotów nabytych w poprzednich okresach, w tym spółek Styks, PUK Lublin oraz Centrum Pogrzebowe Zieleń Miejska.

Klepsydra zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 202 osoby, w tym 53 kobiety i 149 mężczyzn. Chce dołączyć do grona firm dywidendowych. Około 80 proc. zysku ma trafiać na inwestycje i dalszy rozwój, a do 20 proc. na dywidendę. Niedługo powinna się pojawić konkretna rekomendacja zarządu w sprawie tegorocznej wypłaty.