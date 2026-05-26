Sonel nie może narzekać na brak wyzwań. Z jednej strony sprzyja mu utrzymujący się popyt na mierniki w Polsce i na świecie, z drugiej wyzwaniem są zawirowania geopolityczne, słabsza koniunktura w krajach Europy Zachodniej, w tym szczególnie w Niemczech i presja cen.

Foto: Parkiet

Mierniki nie zawodzą

– Operujemy w otoczeniu, w którym zmienne czynniki – od koniunktury w Europie Zachodniej, przez napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie, po politykę celną USA – wpływają na łańcuchy dostaw i popyt. W tym kontekście utrzymanie stabilnych wyników i rentowności oceniam pozytywnie – podkreśla Tomasz Wiśniewski, prezes Sonelu. W kontekście wyników grupy warto zauważyć, że od połowy 2025 r. Foxytech nie jest już spółką zależną grupy, lecz podmiotem stowarzyszonym, co oznacza, że jej przychody nie są więc sumowane ze sprzedażą grupy. – Po wyłączeniu wpływu konsolidacji Foxytech skala działalności pozostała stabilna, a kluczowy segment miernikowy kontynuował wzrost. Utrzymaliśmy dodatnie wyniki operacyjne i bezpieczną sytuację finansową, co pozwala nam realizować zaplanowane inwestycje oraz bieżące działania operacyjne bez zakłóceń – wyjaśnia.

W bieżącym roku zarząd Sonela zamierza kontynuować rozwój, stawiając na ekspansję zagraniczną, rozbudowę oferty dla sektora odnawialnych źródeł energii i elektromobilności oraz cyfryzację produktów i usług. – W 2026 r. koncentrujemy się na zwiększaniu udziału sprzedaży zagranicznej, dalszym rozwoju segmentu mierników oraz komercjalizacji nowej platformy MeasureEffect. Widzimy rosnące zainteresowanie naszymi rozwiązaniami w energetyce, OZE i elektromobilności. To obszary, w których chcemy budować przewagę. Utrzymujemy dyscyplinę kosztową i liczymy, że kolejne kwartały przyniosą poprawę wyników sprzedażowych – zapowiada prezes.

W 2026 r. grupa zaplanowała wydatki inwestycyjne na poziomie ok. 11,5 mln zł. Większą część tej kwoty (ok. 73 proc.) przeznaczy na kontynuację i rozwój projektów R&D oraz oprogramowania w segmencie mierników. Jednocześnie zamierza podzielić się zeszłorocznym zyskiem z akcjonariuszami, rekomendując wypłatę dywidendy w wysokości blisko 10 mln zł, czyli 0,7 zł na akcję.

Wyniki I kwartału pod lupą

W I kwartale 2026 r. Sonel zanotował 3,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co oznacza spadek o 34 proc. względem analogicznego kwartału poprzedniego roku. Zysk operacyjny zmniejszył się rok do roku o ponad 26 proc., osiągając 4,3 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 38,3 mln zł i były o prawie 43 proc. niższe niż rok wcześniej. Raportowane wyniki były niższe rok do roku, przede wszystkim ze względu na zmianę sposobu konsolidacji spółki Foxytech. W ujęciu porównywalnym sprzedaż grupy utrzymała się na zbliżonym poziomie rok do roku. – Wyniki oceniamy pozytywnie. Wyraźnie przekroczyły nasze oczekiwania, czego zasługą jest wyższa marża brutto na sprzedaży. Spadek przychodów r./r. był spodziewany (dekonsolidacja Foxytecha). Pozytywnie oceniamy zwiększenie marży na podstawowej działalności, po kilku kwartałach bardzo niskich odczytów. Wciąż rośnie sprzedaż mierników. Poza tym koszty pozostają pod kontrolą, silny jest też bilans spółki (18 mln zł gotówki netto). Negatywnie odbieramy dalszy spadek przychodów z usług montażowych, niskie przepływy operacyjne (zawinił wzrost kapitału obrotowego, głównie zapasów) oraz słabe wyniki Foxytecha – wskazuje Michał Sztabler, analityk Noble Securities. – Po I kwartale Sonel zrealizował 21 proc. prognozowanych przez nas na ten rok przychodów (wykonanie prognozy wciąż jest celem realnym, ale ambitnym), ok. 27 proc. prognozowanych zysków EBIT/EBITDA i ok. 20 proc., zysku netto – zauważa.