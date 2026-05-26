Tradycyjnie na początku czerwca nadbałtycki kurort – będący ulubionym celem wyjazdów turystów nie tylko z Polski, ale również z całej Europy – stanie się centrum debaty o gospodarce, finansach, bezpieczeństwie i konkurencyjności. XVI Europejski Kongres Finansowy zgromadzi liderów świata finansów, administracji, biznesu i ekspertów. Uczestnikami wydarzenia są prezesi wiodących polskich instytucji finansowych, jak też polscy i zagraniczni politycy.

W dotychczasowych 15 edycjach wydarzenia wzięło udział ponad 26 tys. uczestników z kraju i zagranicy, którzy mieli okazję wysłuchać przeszło 730 debat, a eksperci przedstawili ponad 100 rekomendacji. Ukazało się również przeszło 50 publikacji.

Wyzwania pod lupą

W tym roku tematami przewodnimi wydarzenia będą bezpieczeństwo i konkurencyjność. Skąd taki wybór? Jak tłumaczą organizatorzy: bezpieczeństwo – bo dramatycznie wzrasta liczba konfliktów zbrojnych i punktów zapalnych na całym świecie, w tym u granic Unii Europejskiej. Celami ataków niekinetycznych są też coraz częściej systemy energetyczne oraz infrastruktura cyfrowa czy cybernetyczna. Konkurencyjność – bo zarówno Europa, jak i Polska muszą podejmować wysiłki, by poprawić pozycję konkurencyjną na arenie międzynarodowej. Jest to szczególnie ważne, gdy ton gospodarce światowej nadają centra zlokalizowane na Dalekim Wschodzie czy za Atlantykiem.

Zdaniem przedstawicieli Europejskiego Kongresu Finansowego, paradoksalnie, dla Polski to nie tylko zagrożenia czy bardzo trudne wyzwania, ale także szanse do wykorzystania w celu poprawy udziału naszego kraju w globalnych łańcuchach dostaw. Międzynarodowy Fundusz Walutowy plasuje Polskę na 21. miejscu wśród gospodarek świata. Polska jest też na 21. miejscu w rankingu siły militarnej. Nie możemy jednak spocząć na laurach, bo cofa się ten, kto się nie rozwija, wskazują organizatorzy.

Kluczowe tematy

Zdecydowana większość sesji tegorocznego Europejskiego Kongresu Finansowego będzie wpisywała się w dwa główne obszary tematyczne, które zresztą często się ze sobą łączą.

Budowie przewag konkurencyjnych poświęcone będą sesje koncentrujące się na strategiach innowacyjności i przyszłości gospodarki technologicznej, odporności i stabilności sektora bankowego, AI jako katalizatorze transformacji finansów, rozwoju rynku kapitałowego oraz transformacji energetycznej i inwestycjach infrastrukturalnych.

Z kolei wśród tematów związanych z bezpieczeństwem znajdą się te o budowaniu nowej architektury finansowego wsparcia działań wzmacniających bezpieczeństwo wobec zagrożeń wojennych, cyberbezpieczeństwie i odporności na ataki hybrydowe, współpracy polsko-ukraińskiej, zarówno w trakcie trwającego za naszą wschodnią granicą konfliktu zbrojnego, jak i po nim, stabilności systemu prawnego oraz pewności regulacyjnej redukującej ryzyka systemowe.

Nieodłącznym i wyczekiwanym przez uczestników elementem Europejskiego Kongresu Finansowego są „Makroekonomiczne wyzwania i prognozy dla Polski” – zostaną one przedstawione także w tym toku. Organizatorzy zaplanowani również cykl kluczowych debat, które przedstawią wszechstronne spojrzenie na najbardziej fundamentalne kwestie. Będą to „Makroekonomiczny okrągły stół EKF – mapa wyzwań 2026–2029”, „Technologiczny okrągły stół EKF – mapa wyzwań dla sektora bankowego 2026–2029” oraz „Okrągły stół CRO. Ryzyko bankowe – mapa wyzwań dla sektora bankowego”. Mocnym akcentem na zakończenie wydarzenia będzie „Debata prezesów. Mapa wyzwań dla sektora bankowego”.

Podobnie jak w latach ubiegłych, podczas tegorocznego Europejskiego Kongresu Finansowego odbędzie się szereg premier publikacji wydanych przez Wydawnictwo Centrum Myśli Strategicznych.

Ważny głos liderów sektora finansowego wybrzmi w Sopocie w trakcie debat, na które zaprasza „Rzeczpospolita”.

Panel „Jak banki mają zdobyć 100 milionów klientów? Nietypowe partnerstwa i ekosystemy” skupi się na tematyce podejścia do klienta. Współczesny konsument oczekuje, że płatności i usługi finansowe będą dokładnie tam, gdzie ich potrzebuje – dostępne szybko, intuicyjnie i będą w sposób niemal niezauważalny wpisane w całe doświadczenie zakupowe. A przy tym bezpieczne.

Odpowiedzią na te oczekiwania staje się tworzenie nowoczesnego ekosystemu, w którym banki, fintechy, partnerzy technologiczni i przedsiębiorcy wspólnie tworzą zintegrowane rozwiązania. Uczestnicy dyskusji będą rozmawiać o tym, dlaczego współpraca tak różnych partnerów staje się dziś skuteczniejszą strategią niż rywalizacja i jak cały ekosystem zyskuje w ten sposób na większej elastyczności i zdolności do szybkiego odpowiadania na zmieniające się potrzeby rynku.

Do debaty zaproszeni zostali Bartosz Borowski, wiceprezes Planet Pay, dyrektor Departamentu Usług Płatniczych ITCARD, Sylwia Drejer-Cichucka, członek zarządu Żappka Pay i Head of Fintech, Żabka, Jakub Kachlicki, wiceprezes Allegro Pay, Marcin Kosiński, prezes PKO Finat, dyrektor Pionu Rozwoju w PKO Banku Polskim, Tomasz Włodarczyk, starszy dyrektor Działu Rozwoju Biznesu w Polsce, Visa.

Z kolei debata „Inwestycje przedsiębiorstw warunkiem rozwoju polskiej gospodarki. Jak je sfinansować?” weźmie pod lupę stan polskiej gospodarki, która mimo solidnych fundamentów jest w punkcie zwrotnym. Stopa inwestycji przedsiębiorstw w relacji do PKB pozostaje poniżej średniej UE, a trudny rynek pracy i rosnące koszty wywierają presję na rentowność firm. Jednocześnie napływ środków z KPO i nowej perspektywy budżetowej UE stwarza historyczną szansę na skok technologiczny i modernizację gospodarki.

Przedstawiciele sektora finansowego przedstawią różne perspektywy na finansowanie rozwoju polskich firm. Omówią także ewolucję produktów kredytowych, warunki dostępu do finansowania oraz kryteria oceny zdolności inwestycyjnej przedsiębiorstw.

Do debaty zaproszeni zostali Anna Wnuk, dyrektor zarządzająca Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych, Sebastian Perczak, członek zarządu Citi Handlowego, Michał Tomczyk, biegły rewident, partner w Dziale Rewizji Finansowej BDO, Jarosław Romanowski, CFO, członek zarządu Kulczyk Investments, i Marcin Kościński, wiceprezes ING Banku Śląskiego odpowiadający za Pion Klientów Biznesowych.

Moderatorem obu paneli będzie Paweł Czuryło, redaktor zarządzający Gremi Media, wydawcy m.in. „Rzeczpospolitej i „Parkietu”.

Debaty „Rzeczpospolitej”:

„Jak banki mają zdobyć 100 milionów klientów? Nietypowe partnerstwa i ekosystemy”, 1 czerwca, godz. 16.15–17.15, sala Rotunda