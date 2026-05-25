W I kwartale GPW jako spółka zanotowała kilka rekordów. Do nich można zaliczyć przychody, które wyniosły 168,8 mln zł, co rok do roku oznacza wzrost o 27 proc. EBITDA osiągnęła poziom 77,9 mln zł. Nie dość, że wzrosła o ponad 42 proc., to również okazała się rekordowa. Wskaźnik C/I spadł do poziomu 57,7 proc., i był najniższy od 2021 r. Zysk netto urósł o blisko 38 proc. do blisko 70 mln zł. To, co oczywiście było głównym wsparciem wyników GPW to aktywność inwestorów. Te wyniosły w I kwartale 157,8 mld zł, co oznacza wzrost o blisko 42 proc. w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. W efekcie w segmencie rynku finansowego przychody wyniosły 114,3 mln zł i wzrosły o 34,3 proc. r/r.

GPW z rekordowymi wynikami

– Pierwszy kwartał 2026 był dla GPW rekordowy pod niemal każdym względem – od przychodów i wyników finansowych po aktywność inwestorów i obroty na rynku. Szczególnie cieszy nas fakt, że pomimo podwyższonej zmienności na globalnych rynkach, warszawska Giełda zapewnia ciągłość finansowania zarówno w przypadku dużych transakcji, jak i emisji wspierających rozwój mniejszych, innowacyjnych spółek. – stwierdza Tomasz Bardziłowski, prezes GPW.

Wyższe przychody GPW wygenerowała też na rynku towarowym. Wyższe przychody Towarowej Giełdy Energii, m.in. z tytułu obrotu gazem ziemnym i energią elektryczną, zrekompensowały niższe przychody z obrotu prawami majątkowymi. W efekcie przychody Grupy w segmencie Rynku Towarowego wzrosły rok do roku o 17,1 proc., osiągając poziom 50,6 mln zł.

Ósmy kwartał z rzędu dynamika wzrostu przychodów była wyższa od dynamiki kosztów. Koszty operacyjne GK GPW wzrosły w pierwszym kwartale 2026 roku o 11,8 proc. rdr do 97,3 mln zł. W efekcie wskaźnik kosztów do przychodów (cost/income) obniżył się do 57,7 proc. z 65,8 proc. przed rokiem.

Praca na GPW wre. WATS priorytetem

Cały czas trwają zaś intensywne testy nowego systemu transakcyjnego po stronie GPW oraz członków giełdy. Zgodnie z harmonogramem prowadzone są testy funkcjonalne, bezpieczeństwa, integracyjne, wydajnościowe i pojemnościowe, a także testy migracji i rollback. W przypadku pomyślnego przeprowadzenia prób generalnych i uzyskania pełnej gotowości po stronie GPW oraz uczestników rynku, migracja systemu nastąpi w dniach 4-5 lipca, a termin uruchomienia produkcyjnego GPW WATS nastąpi 6 lipca.

– Od trzech i pół dekady warszawska Giełda wspiera rozwój polskiej gospodarki, łącząc kapitał z ambicjami przedsiębiorstw i konsekwentnie budując kulturę inwestowania. GPW była symbolem sukcesu polskiej transformacji, teraz chcemy, aby była symbolem sukcesu polskich innowacji. W 2026 rok GPW weszliśmy w etap, który określam jako strategiczne przyspieszenie. Mocne rekordy obrotów, rekordy indeksów, ożywienie na rynku IPO i intensywne prace nad budową portfela przyszłych emitentów sprawiają, że aktywnie włączamy się w dialog o przyszłości rynku kapitałowego oraz wyzwaniach kolejnych dekad. Kluczowym obszarem jest jednak technologia i wdrożenie platformy GPW WATS stanowiącej fundamentalną modernizację technologicznego rdzenia Giełdy. Absolutnym priorytetem jest dla nas jakość i bezpieczeństwo tego wdrożenia, bo to będzie kamień milowy w dalszym wzmacnianiu infrastruktury polskiego rynku kapitałowego – podkreśla Bardziłowski.