Z tego artykułu dowiesz się:

  • Które segmenty rynku przejęły pałeczkę liderów wzrostów i jak GPW wypada na tle giełd w Europie.
  • Dlaczego optymizm na rynku akcji nie przekłada się na sytuację na rynku obligacji skarbowych.
  • Jakie czynniki strukturalne, niezależne od bieżących napięć, mogą trwale zmienić rynek długu.

Nie do zatrzymania są w ostatnich tygodniach kupujący na rynkach akcji, biorąc wszelkie pozytywne sygnały z rozmów na linii USA–Iran za dobrą monetę. Porozumienia między wspomnianymi krajami co prawda wciąż nie ma, ale na rynkach panuje całkowity spokój.

Optymizm silniejszy niż strach

Inwestorzy odetchnęli z ulgą. Nie sprawdziły się obawy, że USA wreszcie przestaną w nieskończoność przesuwać terminy osiągnięcia porozumienia z Iranem i ruszą do kolejnego ataku. Przeciwnie – oświadczenie amerykańskiego prezydenta o tym, że warunki porozumienia mogą zostać ogłoszone niebawem, dodało rynkom optymizmu, na fali którego sporo indeksów akcji w Europie zyskiwało po ponad 1 proc. Rynek walut również zareagował tzw. risk-on – kurs dolara zniżkował o około 0,5 proc., do poziomów najniższych od połowy maja przy kilkuprocentowej przecenie ropy naftowej.

– Weekendowe rozmowy negocjacyjne na linii USA–Iran nie zakończyły się ostatecznie podpisaniem porozumienia, niemniej rynek pozytywnie ocenia sam fakt ich kontynuowania – zaznacza Patryk Pyka z DI Xelion. – W niedzielnym wpisie w internecie prezydent Trump oświadczył, że blokada irańskich portów będzie utrzymywana do czasu finalizacji umowy, a jego przedstawiciele nie powinni spieszyć się z zawarciem porozumienia– dodaje.

Czytaj więcej

Są rekordy, powrócił optymizm. Hossa pełną gębą
Indeks Nastrojów "Parkietu"
Są rekordy, powrócił optymizm. Hossa pełną gębą

To jednak wystarczyło do szerokiego optymizmu na światowych rynkach, począwszy od Azji, przez Europę i Ameryki (rynek w USA w poniedziałek był zamknięty). – Wiele do sprawy wnoszą również ostatnie wypowiedzi Marco Rubio, który wskazał, że poważne rozmowy dotyczące polityki nuklearnej Iranu mogą rozpocząć się dopiero po zniesieniu blokad w Cieśninie Ormuz. Wypowiedzi te sugerują, że administracja Białego Domu byłaby prawdopodobnie gotowa zaakceptować wstępne porozumienie z Iranem, które nie rozwiąże od razu kwestii wzbogaconego uranu – interpretuje Pyka.

Główne krajowe indeksy rozpoczęły handel od wyrysowania luk hossy i momentalnie wydostały się na rekordy hossy. W przypadku WIG-u mowa oczywiście także o rekordach wszech czasów. Indeks szerokiego rynku po południu zyskiwał 1,7 proc., sięgając w trakcie sesji 137541 pkt.

WIG20 wspiął się natomiast na niemal 3719 pkt. i to jego najwyższy poziom od blisko dwóch dekad. Uwzględniwszy wypłacone przez duże spółki dywidendy (WIG20 Total Return) także mówimy o rekordzie wszech czasów. Z najważniejszych indeksów dotyczących krajowego rynku akcji do pobicia kwietniowych szczytów jeszcze nieco wspinaczki ma WIG20 USD, który przy 2,5-proc. umocnieniu w poniedziałek liczył ponad 15-proc. zwyżkę od początku roku.

Wśród dużych spółek na otwarciu tygodnia najlepiej radziła sobie energetyka, ale słabsze od oczekiwań dane o konsumpcji nie popsuły nastawienia do firm handlowych. Zyskiwały oczywiście także banki, aczkolwiek WIG-banki wzrosty zatrzymały dokładnie w miejscu kwietniowego szczytu. W tym przypadku mówimy jednak o niemal 22-proc. umocnieniu od początku roku. Polskie akcje pozostają tym samym w europejskiej czołówce, wraz z szeregiem kilku innych rynków wschodzących Starego Kontynentu. Główne giełdy radzą sobie na tle GPW wyraźnie słabiej. Francuski CAC 40 pozostaje w punkcie zamknięcia ubiegłego roku, a niemiecki DAX zdążył dotąd zyskać jedynie 3,3 proc.

O ile w ubiegłym roku krajowy rynek akcji w szczególności napędzały duże przedsiębiorstwa, o tyle teraz najlepiej zachowują się średnie spółki. mWIG40 zyskiwał w poniedziałek 1,5 proc., co w jego przypadku oznaczało zbliżanie się do 18-proc. stopy zwrotu od początku roku. Indeks drugiej linii spółek ma też spore szanse w maju pobić styczniowy wynik, kiedy to zyskał 9,7 proc. Rozkręcać zaczyna się także sWIG80, który jak dotąd w tym roku urósł o 7,8 proc. 

Czytaj więcej

Informatyka budzi się z letargu. Motoryzacja i chemia wciąż rozdają karty
Analizy rynkowe
Informatyka budzi się z letargu. Motoryzacja i chemia wciąż rozdają karty

Rentowności mogą pozostać wyżej

Z ulgą odetchnęły rynki obligacji skarbowych, aczkolwiek na ten moment możemy mówić tylko o korekcie blisko trzymiesięcznej korekty. Dochodowości papierów skarbowych pozostają wyraźnie powyżej poziomów, z których rozpoczynały ten rok. Oprocentowanie krajowych obligacji dziesięcioletnich osuwało się na otwarciu tygodnia o 10 pkt. baz., do 5,78 proc. wobec niedawnego szczytu na 6,05 proc. Indeks polskich obligacji w poniedziałek zyskiwał 0,3 proc., rosnąc do 2216 pkt., ale wciąż pozostawał 0,4 proc. pod kreską w porównaniu z zamknięciem 2025 r. 

– Spadek notowań ropy gatunku Brent o ponad 6 proc. i zejście poniżej 100 USD za baryłkę to wsparcie dla spadku rentowności polskich obligacji dziesięcioletnich  o około 10 pkt. baz. i wzrost notowań WIG20. Głównym komponentem indeksu blue chips są banki, które zyskują na braku obniżek stopy referencyjnej z oczekiwaniem nadal mocnego wzrostu PKB Polski w 2026-2027 – komentuje Sobiesław Kozłowski, dyrektor departamentu doradztwa inwestycyjnego w Ipopemie Private Investments. – Spadek premii za ryzyko wspiera wyceny akcji i obligacji, przy czym pełnię reakcji zobaczymy wraz z powrotem we wtorek inwestorów amerykańskich. W średnim terminie, przy udanych debiutach mega capów w USA i dalszej deeskalacji w Cieśninie Ormuz rosną szanse na rajd ulgi z opcją podejścia pod historyczny szczyt na WIG20, czyli atak na 4000 pkt. – przewiduje Kozłowski.

Jego optymizm podzielają także inni analitycy i zarządzający. Andrzej Nowak, zarządzający funduszami w Unice TFI, również zwraca na rozkręcające się inwestycje w Polsce. – Wyceny są na poziomach bliskich historycznych średnich – oznajmia. – Kluczowe jest otoczenie makro, które pozostaje pozytywne. Cykl inwestycyjny, który się w Polsce obecnie rozkręca, powinien pozostać paliwem dla gospodarki na kolejnych kilka kwartałów – twierdzi Nowak.

Stonowany optymizm na rynkach obligacji może być zapowiedzią, że rynek papierów skarbowych będzie podnosić się wolniej. – Konflikt zwiększył oczekiwania dotyczące bardziej „jastrzębich” działań  banków centralnych. Jednocześnie wzrost rentowności długoterminowych obligacji nie wynika obecnie wyłącznie z obaw o inflację wywołaną wojną i droższą ropą. Coraz wyraźniej widać, że za presją na rynku długu stoją także głębsze czynniki strukturalne, związane z wysokim zadłużeniem państw, rosnącą podażą obligacji, możliwością utrzymywania się wyższych stóp procentowych oraz zmianami zachodzącymi w globalnej gospodarce – tłumaczy Krzysztof Kamiński z Oandy TMS. Jego zdaniem rentowności obligacji mogą nie spaść wyraźnie nawet wtedy, gdy napięcia wojenne osłabną, a ceny ropy się ustabilizują, ponieważ rynek długu zaczyna wyceniać głębsze zmiany: rosnące potrzeby pożyczkowe państw, większą podaż obligacji oraz możliwość trwałego wzrostu neutralnej stopy procentowej. – Oznaczałoby to, że gospodarka światowa wchodzi w okres wyższych kosztów finansowania niż jeszcze parę lat temu, kiedy dominowały wysokie oszczędności i bardzo niskie stopy procentowe. Obecny wzrost rentowności obligacji należy więc interpretować szerzej niż tylko jako reakcję na wojnę i ceny ropy – podkreśla Kamiński. 