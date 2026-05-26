Operator kart sportowych miał w tym roku lepsze i gorsze momenty, ale dwa ostatnie miesiące dla inwestorów są wymarzone. Zwyżki notowań są dwucyfrowe i owocują już blisko 30-proc. wzrostem od początku roku. W poniedziałek akcje Benefitu Systems dalej zyskiwały, sięgając w dziennym szczycie 4550 zł, co oczywiście było nowym rekordem notowań.

Benefit Systems z rekordem

W połowie maja spółka zaprezentowała wyniki kwartalne. W I kwartale zysk netto Benefitu Systems wzrósł do 229,6 mln zł z 56,7 mln zł rok wcześniej i przy oczekiwaniach analityków rzędu 156 mln zł. Coraz większą rolę w wynikach zaczyna odgrywać rynek turecki, na którym Benefit szybko się rozwija.

- Stabilne, pozytywne wyniki powodują, że idziemy cały czas zgodnie z wyznaczoną ścieżką czy z oczekiwaniami, które zarysowaliśmy pod koniec zeszłego roku - przyznał Marcin Fojudzki, członek zarządu Benefit Systems. Benefit Systems oczekuje około 130 tys. nowych kart w Polsce, w segmencie zagranica UE minimum 100 tys., a w Turcji znaczącego przyspieszenia wzrostu liczby kart rok do roku. W ramach planów inwestycyjnych spółka analizuje rynki pod kątem potencjalnych akwizycji, a także planuje otwarcie około 70 nowych klubów fitness.