Wydarzy się dziś. Kalendarium wydarzeń na rynkach w dniu 26.05.2026
Decyzja Narodowego Banku Węgier w sprawie stóp procentowych; dane z gospodarki USA i Wielkiej Brytanii; wyniki finansowe firm m. in. PGE, Unimot, Huuuge i Archicom
Aktualizacja:
26.05.2026 09:17
Publikacja:
26.05.2026 03:00
Foto: AdobeStock
Kraj
-
PGE – wyniki za I kwartał
-
GRUPA PRACUJ – wyniki za I kwartał
-
ARLEN – wyniki za I kwartał
-
ARCHICOM – wyniki za I kwartał
-
BLOOBER TEAM – wyniki za I kwartał
-
ELEKTROTIM – wyniki za I kwartał
-
HUUUGE – wyniki za I kwartał
-
UNIMOT – wyniki za I kwartał
-
KRUK – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd proponuje wypłatę 20 zł dywidendy na akcję
-
NEUCA – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd chce wypłacić 17,80 zł dywidendy na akcję
-
SELENA FM – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd rekomenduje wypłatę 2,50 zł dywidendy na akcję
-
ATM GRUPA – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd chce wypłacić 0,27 zł dywidendy na akcję
-
OT LOGISTICS – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
-
MOSTOSTAL WARSZAWA – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
-
GALVO – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
-
GOLAB – NWZA w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej i statucie spółki
-
LIVE MOTION GAMES – pierwsze notowanie na NewConnect 393 419 akcji serii D
-
GUS – stopa bezrobocia w kwietniu
Świat
-
USA – indeks cen domów S&P/Case-Shiller w marcu, indeks cen nieruchomości FHFA w marcu, indeks nastrojów konsumenckich Conference Board
-
Wielka Brytania – sprzedaż detaliczna według CBI w maju
-
Węgry – decyzja Narodowego Banku Węgier w sprawie stóp procentowych