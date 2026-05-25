Debata „Polska wychodzi w świat. Czy jesteśmy gotowi grać globalnie?” podczas Forum Gospodarczego „Rzeczpospolitej”
Polska gospodarka dojrzewa do globalnej gry – taki wniosek płynął z debaty „Polska wychodzi w świat. Czy jesteśmy gotowi grać globalnie?” podczas Forum Gospodarczego „Rzeczpospolitej” Lista 500. Przedstawiciele największych firm i eksperci zgodnie oceniali, że polskie przedsiębiorstwa coraz śmielej wychodzą poza rynek krajowy, a marka Polski zaczyna być zauważalna na świecie. Jednocześnie wskazywali, że dalsza ekspansja wymaga większego wsparcia państwa i bardziej elastycznych regulacji.
– Przeżywamy swoje pięć minut. Widzimy coraz więcej odwagi po stronie polskich przedsiębiorców, ale też ogromne zainteresowanie Polską ze strony firm ze Stanów, Japonii, Chin czy Niemiec – mówił Piotr Iwo Chmielewski, prezes Rohlig Suus. Jak podkreślał, Polska i region Europy Środkowo-Wschodniej zyskują dziś strategiczne znaczenie, a krajowe firmy coraz odważniej myślą o ekspansji międzynarodowej. Zwracał jednak uwagę, że nadal potrzebujemy długofalowej strategii gospodarczej, szczególnie w takich sektorach jak logistyka i transport. – Branża transportowa odpowiada za około 7 proc. polskiego PKB, a nie mamy strategii, jak rozwijać tę przewagę konkurencyjną – wskazywał Chmielewski.
– Wracamy do epoki geoekonomii, w której gospodarka jest kluczowym instrumentem rywalizacji mocarstw - mówił na Forum Gospodarczym „Rzeczpospolitej...
Uczestnicy debaty wielokrotnie podkreślali, że Polska zaczyna być postrzegana za granicą nie tylko jako atrakcyjny rynek produkcyjny, ale także jako stabilne i bezpieczne miejsce do życia i prowadzenia biznesu. – Polska i marka Polski zaczynają być naprawdę widoczne. To idealny moment, żeby budować markę Polski biznesowej na świecie – mówił Michał Ciszek, wiceprezes TDJ. Jak zaznaczał, polskie firmy osiągnęły już skalę, która wymusza wychodzenie poza rynek krajowy. W jego ocenie wiele przedsiębiorstw jest gotowych do globalnej ekspansji, ale potrzebują lepszej współpracy z instytucjami państwowymi.
Jednym z przykładów skutecznej zagranicznej ekspansji jest Asseco. Firma obecna jest dziś w 60 krajach i większość przychodów generuje poza Polską. – Zaczynaliśmy jako firma z Rzeszowa. Dziś 90 proc. naszych przychodów pochodzi z zagranicy. Można to zrobić – przekonywał Artur Wiza, wiceprezes Asseco. Jak opowiadał, początkiem działalności spółki w Afryce była inicjatywa polskiego ambasadora, który zachęcił firmę do wejścia na tamtejszy rynek. Obecnie Asseco realizuje na kontynencie afrykańskim m.in. projekty związane z cyberbezpieczeństwem.
Także przedstawiciele KGHM podkreślali znaczenie zagranicznych inwestycji dla bezpieczeństwa gospodarczego Polski. Anna Sobieraj-Kozakiewicz, wiceprezeska spółki, przypomniała, że przejęcie kanadyjskiej Quadra FNX w 2012 r. było największą zagraniczną transakcją w historii polskiego biznesu. – Dziś możemy powiedzieć, że była to decyzja zasadna i opłacalna – zaznaczyła. Jak podkreślała, aktywa zagraniczne odpowiadają już za niemal połowę EBITDA spółki. Rosnące światowe zapotrzebowanie na miedź, napędzane transformacją energetyczną i rozwojem nowych technologii, sprawia, że spółka nadal aktywnie analizuje kolejne inwestycje zagraniczne.
Dużo miejsca podczas debaty poświęcono roli państwa we wspieraniu biznesu za granicą. Przedsiębiorcy zgodnie wskazywali, że w Polsce nadal brakuje jednego centrum koordynacji dla firm planujących ekspansję. – Czasem nie wiadomo, z kim rozmawiać. Jest kilka instytucji, kilka ministerstw, a brakuje jednego punktu kontaktowego – mówił Chmielewski. Podobne doświadczenia opisywał Michał Ciszek, który wskazywał, że przedsiębiorcy potrzebują partnera po stronie państwa, zdolnego do sprawnego koordynowania działań i szybkiego podejmowania decyzji.
Uczestnicy debaty podkreślali również znaczenie dyplomacji gospodarczej. Według nich obecność przedstawicieli rządu podczas zagranicznych misji gospodarczych realnie pomaga w zdobywaniu kontraktów. – W takich krajach, jak państwa afrykańskie, obecność przedstawiciela rządu ma ogromne znaczenie – podkreślał Artur Wiza.
Eksperci zwracali uwagę, że globalizacja musi dziś iść w parze z budowaniem bezpieczeństwa gospodarczego i regionalnych łańcuchów dostaw. Prof. Joanna Żukowska z SGH wskazywała, że pandemia, wojna w Ukrainie czy napięcia na Bliskim Wschodzie pokazały ryzyka związane z nadmiernym uzależnieniem od odległych rynków. – Powinniśmy być globalni, ale jednocześnie dbać o własny region i własne bezpieczeństwo gospodarcze – podsumowała.
