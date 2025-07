Średnia stopa dywidendy w całej historii GPW dla WIG wynosi 2,3 proc., a mediana jest niemal taka sama – wynika z naszych szacunków. W tym roku spółki są wyjątkowo hojne (średnia stopa to około 4 proc) i wiele wskazuje, że padną kolejne rekordy – również w ujęciu wartościowym.

W grupie hojnych płatników mamy kilka firm z WIG20, na czele z największa spółką (pod względem udziału w portfelu) z tego indeksu, czyli PKO BP.

Kiedy kupić akcje PKO żeby dostać dywidendę

13 czerwca walne zgromadzenie PKO BP uchwaliło 6,85 mld zł dywidendy, czyli 5,48 zł na akcję. Przy aktualnej cenie walorów (80 zł) przekłada się to na niemal 7-proc. stopę. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 5 sierpnia, a wypłacona zostanie 14 sierpnia. Warto pamiętać, żeby akcje z prawem do dywidendy kupić odpowiednio wcześnie z uwagi na okres rozliczeniowy w KDPW. W praktyce w PKO BP ostatnim dniem na zakup walorów z prawem do wypłaty jest 1 sierpnia, czyli najbliższy piątek.

Notowania PKO BP od jesieni 2022 r. (początek hossy na GPW) poruszają się w trendzie wzrostowym. Wtedy akcje kosztowały niespełna 25 zł. Teraz kurs sięga 80 zł. To przekłada się na kapitalizację wynoszącą prawie 100 mld zł. PKO BP jest największą krajową spółką na GPW. Tuż za PKO BP jest Orlen warty obecnie 98 mld zł.