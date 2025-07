Goldman Sachs i Bank of New York Mellon mają ogłosić, że umożliwiły inwestorom instytucjonalnym zakup tokenizowanych funduszy rynku pieniężnego, dowiedział się CNBC.

Klienci BNY, największego na świecie banku powierniczego, będą mogli inwestować w fundusze rynku pieniężnego, których własność będzie rejestrowana na platformie blockchain Goldman, jak poinformowali dyrektorzy obu firm.

W projekcie biorą już udział giganci funduszy, tacy jak BlackRock, Fidelity Investments i Federated Hermes, a także spółki zarządzające aktywami Goldman i BNY.

Tokenizowane fundusze rynku pieniężnego wypłacają właścicielom dochód

Giganci z Wall Street uważają, że tokenizacja sektora rynku pieniężnego o wartości 7,1 biliona dolarów to kolejny krok naprzód dla aktywów cyfrowych po tym, jak prezydent Donald Trump podpisał w zeszłym tygodniu ustawę, która oznaczała nadejście regulowanych przez USA stablecoinów. Oczekuje się, że ustawa GENIUS zwiększy popularność i wykorzystanie stablecoinów, które zazwyczaj są powiązane z dolarem amerykańskim, a JPMorgan Chase, Citigroup i Bank of America zadeklarowały, że badają ich wykorzystanie w płatnościach.

Jednak w przeciwieństwie do stablecoinów, tokenizowane fundusze rynku pieniężnego wypłacają właścicielom dochód, co czyni je atrakcyjnym miejscem dla funduszy hedgingowych, funduszy emerytalnych i korporacji do lokowania gotówki.