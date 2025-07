Po tym, jak „Parkiet” we wczorajszym wydaniu opisał szeroko sprawę Kernela oraz towarzyszące jej niejasności i kontrowersje, wieczorem ze spółki napłynęła istotna informacja. Namsen, wiodący akcjonariusz, rozpoczął procedurę wykupu akcji. Firma doradcza KPMG ich wartość godziwą oszacowała na 19,45 zł za sztukę. Kurs rynkowy wczoraj na finiszu sesji wynosił 17,8 zł. Dziś od rana dominuje popyt. Około godz. 10 akcje kosztują 18,7 zł po wzroście o ponad 5 proc.

Reklama

Czytaj więcej Handel i konsumpcja Kernel nie odpuszcza. Jakie są opcje? Sprawa delistingu Kernela ciągnie się już ponad dwa lata. A wątpliwości zamiast ubywać, przybyw. Pytania zadaje nawet luksemburski odpowiednik KNF – dowiedziała się nasza redakcja. Wiemy też, co nadzorowi odpowiedział Namsen, wiodący akcjonariusz.

Czy warto sprzedać akcje Kernela za 19,5 zł

Namsen (zakładając, że zrealizowana w 2023 r. kontrowersyjna emisja akcji była zgodna z prawem – bada to sąd w Luksemburgu) ma ponad 95 proc. głosów Kernela. Może zatem ogłosić przymusowy wykup, a jednocześnie ma obowiązek zrealizować odkup akcji od inwestorów mniejszościowych, jeśli zgłoszą się z takim wnioskiem.

Do wczorajszego komunikatu dołączono raport z wyceny sporządzonej przez KPMG. Z raportu wynika, że już 28 kwietnia 2025 r. akcjonariusz większościowy został powiadomiony przez niektórych akcjonariuszy mniejszościowych o wykonaniu prawa do przymusowej sprzedaży akcji. Miał miesiąc, żeby przekazać do luksemburskiej Komisji Nadzoru Sektora Finansowego (CSSF) raport z wyceny sporządzony przez niezależnego eksperta. Zlecił to firmie KPMG Tax and Advisory S.à r.l. Raport liczy 121 stron. Z dokumentu wynika, że wyceny przedstawiono na dzień 28 maja 2025 r. Akcjonariusze mniejszościowi musieli długo czekać na upublicznienie raportu.

„Niniejszy raport zastępuje wszelkie wcześniejsze wersje opublikowane przed 1 lipca 2025 r.”. – czytamy w dokumencie.