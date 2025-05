Handlowe spółki dostały skrzydeł. Mocne dane podkręcają oczekiwania

Kursy na ogół do góry

Tegorocznym ulubieńcem inwestorów jest Dino Polska, którego kurs wzbił się już o blisko 40 proc. od początku roku, uwzględniając 3,3-proc. umocnienie w poniedziałek. Przypomnijmy, że Dino ma w tym roku za sobą serię rekordów notowań. W I połowie maja akcje kosztowały nawet 562 zł i jak na razie jest to najwyższy poziom w historii. Dodajemy, że w ubiegłym tygodniu Dino ogłosiło zamiar podziału akcji „motywowany przede wszystkim zwiększeniem płynności obrotu akcjami spółki oraz zwiększeniem dostępności akcji dla inwestorów indywidualnych”.

Niedawno spółka zaprezentowała także wyniki za I kwartał. Zarząd podtrzymał wówczas tegoroczny cel wzrostu sprzedaży porównywalnej (like for like) na wysokim jednocyfrowym poziomie oraz powrotu marży EBITDA na ścieżkę wzrostu. Wyniki za I kwartał zarząd ocenił jako zgodne z oczekiwaniami. Ocenił też, że decyzje zakupowe konsumentów pozostają dość ostrożne i przemyślane.

Należąca także do WIG20 Żabka od początku roku umocniła się o 22,3 proc., ale kurs rósł głównie w styczniu. Kolejne dwa miesiące akcje traciły na wartości, natomiast w ostatnich tygodniach popyt znów się przebudził. Impulsem zwyżek była publikacja wyników, a także plany rozwoju, w tym także za granicą. – Rynek w Rumunii jest bardzo podobny do polskiego sprzed 10–15 lat. Nie jest to idealne miejsce do rozwoju dla takiej sieci jak nasza, czy też przez akwizycje, czy przez rozwój organiczny – komentował Tomasz Suchański, prezes grupy Żabka.

Słabiej od rynku wypada w tym roku odzieżowe LPP, które jest ledwie 2 proc. nad kreską. CCC z kolei liczy 27-proc. umocnienie.

O swoje rynkowe miejsce walczy Pepco Group. Kwietniowy wzrost dał inwestorom nadzieję na zmianę przewlekłego trendu spadkowego, ale po zwyżce z dołka z niecałych 13 zł do nawet 19 zł znów pojawiła się większa podaż. Przy 3,5-proc. umocnieniu w poniedziałkowe popołudnie walory Pepco Group są 5,5 proc. powyżej zamknięcia z zeszłego roku. Przedsiębiorstwo stara odciąć jedną z nóg biznesowych, przez którą głównie się potyka. Jak przyznał niedawno prezes Stephen Borchert, Pepco Group „robi postępy” odnośnie do sprzedaży sieci Poundland i liczy na wyjście z tej inwestycji do końca roku obrotowego 2025, czyli do końca września. – Jako grupa jesteśmy zdecydowani kontynuować nasze strategiczne kierunki, aby skupić się na Pepco w przyszłości – zapowiedział. W I połowie roku obrotowego (wrzesień 2024 – marzec 2025) Poundland odnotował spadek sprzedaży o 6,5 proc. rok do roku. Wcześniej Pepco Group informowało, że jej strategiczna wizja dalszego rozwoju zakłada koncentrację na marce Pepco jako jedynym, przyszłym formacie sklepów oraz wycofanie się z obszaru FMCG.