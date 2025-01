Co zwycięży: chęć oszczędzania czy kupowania? A może pokona je inflacja?

– Dane listopadowe wskazują na silniejszą od oczekiwań konsumpcję, co można tłumaczyć wysokim popytem na dobra trwałego użytku, takie jak samochody, oraz efektywnością wyprzedaży w Black Friday. Mimo to spadek sprzedaży w kategoriach podstawowych, takich jak żywność (-0,2 proc.), może sugerować presję na budżety gospodarstw domowych. Słabszy wynik sprzedaży internetowej podkreśla zmianę preferencji konsumentów na rzecz zakupów stacjonarnych. Wyższe od oczekiwań dane mogą pozytywnie wpłynąć na nastroje na rynku, szczególnie w sektorze detalicznym – komentował Andrzej Gwiżdż, analityk platformy inwestycyjnej Portu.

Ale wzrost oszczędności nieco zamąca obraz rosnącej konsumpcji. Pytanie, czy wyższa inflacja wpłynie bardziej na skłonność do oszczędzania, czy do zakupów.

Czytaj więcej Oszczędzanie Cyberprzestępcy chętnie atakują osoby młode i wykształcone 2024 r. był rekordowy pod względem wyłudzeń. O ile rok wcześniej CERT Polska zarejestrował 80 tys. takich unikalnych incydentów, o tyle w ub.r. tyle było już zgłoszonych do końca września. To i tak nie jest pełna liczba.

Inflacja na dłużej

W listopadzie średnie ceny towarów i usług konsumpcyjnych zwiększyły się rok do roku o 4,7 proc. We wcześniejszym miesiącu wzrost sięgnął 5 proc. r./r. Eksperci nie są w 100 proc. zgodni co do tego, jakie czynniki będą kluczowe, jednak spodziewają się raczej wzrostu inflacji w grudniu do poziomu ok. 5 proc. Ma to być efektem drożejącej żywności, ale też niepewnej sytuacji na Bliskim Wschodzie, która przekłada się na ceny paliw. Wzrost cen, właściwie jak co roku, nakręci też zwiększona konsumpcja w okresie świątecznym. Jednocześnie znawcy rynku dodają, że w przyszłym roku skok inflacji może być już bardziej zauważalny.

Zdaniem Piotra Kuczyńskiego, analityka rynków finansowych z DI Xelion, nie ma co się spodziewać szoku cenowego. Wynika to również z kursu dolara, który bardzo często w grudniu obniża się w relacji do złotego, a wtedy mniej odczuwalny jest wzrost cen ropy. Niemniej, zdaniem eksperta listopadowy wynik był dobry i w grudniu można się spodziewać 4,9 proc. W pierwszych miesiącach nowego roku inflacja będzie może trochę wyższa, chwilowo – nawet blisko 5 proc.

– Sprzedaż detaliczna w grudniu też wpływa na inflację, a w okresie świątecznym firmy w dużej części realizują istotną część swojego planu przychodów. Co roku jest podobnie, więc mamy również efekt bazy z poprzedniego roku, ale popyt przesuwa się teraz w stronę towarów droższych. Dlatego w grudniu otrzemy się o 5 proc., choć cel inflacji był wyznaczany do 3,5 proc. – zauważa prof. Witold Modzelewski, były wiceminister finansów.