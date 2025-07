Listy zastawne. Tańsze kredyty?

– Zakup czy remont nieruchomości to najważniejsza decyzja inwestycyjna w życiu człowieka, musimy mieć pomysł jak wspierać w tym gospodarstwa domowe – podkreślał Jan Krzysztof Bielecki, były premier i przewodniczący Rady Programowej EKF, podczas wtorkowej dyskusji.

Listy zastawne to długoterminowe dłużne papiery wartościowe emitowane przez banki hipoteczne. Ich wyjątkowość polega na tym, że są zabezpieczone portfelem kredytów hipotecznych, co czyni je instrumentami o bardzo wysokim poziomie bezpieczeństwa. Mimo to, w Polsce rynek listów zastawnych jest marginalny – w 2023 roku zaledwie 3,8 proc. kredytów hipotecznych było refinansowanych w ten sposób, podczas gdy w Danii wskaźnik ten sięga nawet 100 proc., a średnia unijna to 26 proc.