Kup teraz, zapłać później, ale dopiero po weryfikacji finansowej

Rynek BNPL (buy now, pay later) rozwija się dynamicznie. Zakup towarów i usług z późniejszą spłatą stał się atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych form kredytowania. Chętnych do zakupów z odroczoną płatnością jest wielu, ale nie każdy może z tego skorzystać. Poważną barierą w dostępie do usługi są długi. Tylko w zeszłym roku firmy oferujące tę usługę pobrały z Krajowego Rejestru Długów ponad 3,2 mln informacji gospodarczych na temat konsumentów i firm. Wszystko wskazuje, że w tym roku będzie podobnie.