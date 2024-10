„Czarna godzina” ważniejsza od przyszłej emerytury

Ponad połowa Polaków regularnie odkłada pieniądze. Najwięcej osób z tej grupy zyskało w ten sposób poduszkę finansową w wysokości jednego wynagrodzenia (29 proc.) – wynika z badania Santander Consumer Banku „Polaków portfel własny: oszczędny jak Polak”. Są to głównie mężczyźni oraz osoby od 70. roku życia w górę. 27 proc. dysponuje poduszką finansową w wysokości powyżej pięciu miesięcznych wynagrodzeń. To głównie 40–49-latkowie oraz osoby z dochodem od 7000 zł netto w górę. Ponadto 17 proc. z grupy odkładających zyskało w ten sposób kwoty w przedziale od dwu- do trzymiesięcznych wynagrodzeń, a 10 proc. w wysokości od czterech do pięciu pensji.

W tegorocznym badaniu odsetek Polaków regularnie odkładających pieniądze jest zdecydowanie wyższy niż w przypadku zeszłorocznego raportu. Wtedy wyniósł jedynie 38 proc. Ponadto w zestawieniu z badaniem z 2023 r. wzrósł odsetek osób, które posiadają odłożone pieniądze w wysokości jednego wynagrodzenia (z 11 do 29 proc.).

Z kolei według badania „Barometr oszczędności 2023” Krajowego Rejestru Długów niemal połowa Polaków oszczędza, aby zabezpieczyć się przed skutkami inflacji. 29 proc. odkłada miesięcznie pomiędzy 251 a 500 zł, co piąty ankietowany od 501 do 1000 zł. Najpopularniejszym sposobem pomnażania gotówki jest trzymanie jej na oprocentowanym koncie bankowym. Jednak aż 53 proc. badanych nie odkłada żadnych pieniędzy, by ustrzec się negatywnych następstw inflacji, głównie z powodu niewystarczających dochodów – na co wskazuje 63 proc. ankietowanych. Rzadziej jest to konieczność pokrycia dużych wydatków (14 proc.), inne ważniejsze sprawy (11 proc.), bądź sceptycyzm wobec skuteczności oszczędzania (10 proc.). Tylko 6 proc. konsumentów wskazało, że nie gromadzi pieniędzy, bo może polegać na rodzinie. Wykorzystywanie dochodów na ważne bieżące wydatki deklarują przede wszystkim osoby z przeciętnymi oszczędnościami.