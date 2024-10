Ponadto Komisja Nadzoru Finansowego nakłada na organizacje liczne obowiązki, co sprawia, że Polska wyróżnia się jako jedno z najbardziej uregulowanych państw Unii Europejskiej. W obliczu nasilenia cyberataków od czasu rozpoczęcia wojny w Ukrainie cyberbezpieczeństwo stało się jednym z priorytetów biznesowych dla banków i innych instytucji finansowych. Dodatkowo zależność sektora finansowego od internetu i partnerów zewnętrznych jeszcze bardziej rozszerzyła powierzchnię ataku.

Reklama

18 943 ataki w sektorze finansowym odnotował CERT w 2023 r. Stanowiło to prawie 1/4 wszyst- kich odnotowanych w ubiegłym roku cyberincy- dentów.

316 profili, które publikowały fałszywe reklamy inwe- stycyjne, zgłosili do blokady analitycy CSIRT KNF w sierpniu. Wykorzystywano wizerunki znanych osób i instytucji.

Raport CSIRT KNF wskazuje, że do najczęściej stosowanych metod cyberataków należą fałszywe oferty inwestowania w znane i wiarygodne firmy (np. spółki Skarbu Państwa), pod które podszywają się oszuści, spreparowane wiadomości SMS i maile służące do wyłudzania danych konta bankowego lub podpięcia się do wewnętrznej sieci przedsiębiorstwa. W dobie szybko rozwijających się technologii AI coraz częściej przestępcy stosują deep fake lub spoofing. Eksperci Palo Alto Networks opracowali raport dotyczący cyberbezpieczeństwa w polskim sektorze finansowym. Skala zagrożeń rośnie – CERT w 2023 r. odnotował aż 18 943 ataki w sektorze finansowym, co stanowi prawie 1/4 wszystkich cyberincydentów. – Przypadki naruszeń wymierzone w podmioty finansowe zdarzają się w Polsce niemal codziennie. Dane z różnych raportów wskazują, że już ponad połowa Polaków korzysta z bankowości elektronicznej. Oznacza to, że systematycznie rośnie liczba konsumentów narażonych na skutki cyberataków. Opracowaliśmy ten raport, aby zwrócić uwagę sektora i konsumentów na to, że choć branża finansowa jest dobrze zabezpieczona przed cyberatakami, to cyberprzestępcy wciąż rozwijają nowe metody prowadzenia ataków. Przykładem może być stosowanie generatywnej sztucznej inteligencji do przeprowadzania ataków phishingowych – mówi Wojciech Gołębiowski, wiceprezes i dyrektor zarządzający w Europie Wschodniej w Palo Alto Networks.