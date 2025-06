Na koniec marca PlayWay miał ponad 136 mln zł środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wobec 124 mln zł na koniec 2024 r. i wobec 147 mln zł na koniec I kwartału 2024 r.

W I kwartale spółka podpisała nowe umowy wydawnicze, m.in. na grę komputerową „Wrap House Simulator”, której prolog został pozytywnie przyjęty przez graczy. Obecnie ma 87 proc. pozytywnych opinii (z 870 wszystkich). Taki sam odsetek jest w grupie opinii najnowszych, z 30 ostatnich dni.

„Emitent nadzoruje produkcję nowej edycji gry komputerowej Car Mechanic Simulator, ale jeszcze nie wyznaczono daty premiery” – czytamy w raporcie. Zarząd informuje w nim również, że 8 stycznia 2025 r. została wydana gra „Builder of Egypt”, ale jej premiery nie można zaliczyć do udanych z uwagi na zastrzeżenia co do jakości wykonania projektu, co przełożyło się na niskie wyniki sprzedaży. Z kolei 30 stycznia 2025 r. zaprezentowany został zwiastun dodatku do gry „Contraband Police: Crimson Fall”, co zapoczątkowało budowanie wishlisty na Steamie.