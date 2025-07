Banki powiększyły dywidendy

Największe banki na Wall Street podniosły dywidendy, po tym, jak testy wytrzymałościowe (tzw. stress testy) przeprowadzone przez Fed wykazały, że są one w wystarczająco dobrej kondycji finansowej, by wytrzymać potencjalny ostry kryzys. Owe testy pomyślnie przeszły wszystkie 22 biorące w nich udział banki.

Goldman Sachs powiększył dywidendę kwartalną z 3 USD do 4 USD na akcję. JPMorgan Chase podniósł ją z 1,40 USD do 1,50 USD, a Morgan Stanley z 92,5 centa do 1 USD. Na podwyżki zdecydowały się również: Bank of America (z 26 centów do 28 centów), BNY (z 47 centów do 53 centów), Citigroup (z 56 centów do 60 centów), PNC (z 1,6 USD do 1,7 USD), State Street (z 76 centów do 84 centów), U.S. Bancorp (z 50 centów do 52 centów) i Wells Fargo (z 40 centów do 42 centów). Ponadto zarząd JPMorgana upoważnił do programu odkupu akcji o wartości 50 miliardów dolarów, a Morgan Stanley ponownie zatwierdził wieloletni program odkupu akcji o wartości do 20 miliardów dolarów, bez daty wygaśnięcia.