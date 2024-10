Inflacja rośnie, stopy bez zmian. Ale jest lokata na 12 proc.!

Ale ekonomiści PKO BP zauważają, że „w ostatnich tygodniach obserwujemy (zasadne) złagodzenie przekazu wielu członków Rady, którzy wskazują na możliwą obniżkę stóp w pierwszej połowie 2025 r., a w skrajnie korzystnym scenariuszu nawet pod koniec I kwartału 2025 r., natomiast nikt nie wyraża chęci, by rozważania o zmianie poziomu stóp zacząć już teraz”.

Inflacja 6 proc.?

Tymczasem według wstępnych danych GUS inflacja we wrześniu wyniosła 4,9 proc. wobec 4,3 proc. w sierpniu. – Podwyższona inflacja prawdopodobnie będzie utrzymywać się w przedziale 4–5 proc. do końca roku, a jej szczyt, zbliżony do 6 proc., przewidujemy na I kwartał 2025 r. Później powinniśmy obserwować spadek presji inflacyjnej. W tej sytuacji spodziewamy się, że Rada Polityki Pieniężnej będzie kontynuować ostrożne podejście, a cykl obniżek stóp procentowych może rozpocząć się od II kwartału 2025 r. – skomentowali dane o inflacji analitycy platformy inwestycyjnej Portu.

– Aż 26 proc. polskich inwestorów uważa, że inflacja stanowi najważniejsze zagrożenie dla ich portfela inwestycyjnego – podkreśla Paweł Majtkowski, analityk rynków w eToro. Mniej obawiają się oni o stan globalnej gospodarki (20 proc.) oraz ryzyko kryzysu międzynarodowego (20 proc.). Stan polskiej gospodarki jest najważniejszym problemem tylko dla 11 proc. inwestorów – wynika z badania eToro „Puls Inwestora Indywidualnego”.

12 proc. na lokacie – ale dla młodzieży

Młodzi klienci banku BNP Paribas (od 13. do 18. roku życia) mogą zyskać na lokacie… 12 proc.! Oferta Lokaty Samodzielniaka Na Start skierowana jest do osób, na rzecz których zostanie założone Konto Samodzielniaka w okresie od 9 września 2024 r. do 31 października 2024 r. (w przypadku, gdy młody człowiek nie posiadał Konta Samodzielniaka w okresie 12 miesięcy na dzień otwarcia konta). Na nieodnawialny trzymiesięczny depozyt można wpłacić od 100 do 1000 zł, zakładając ich maksymalnie trzy.