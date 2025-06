- Ewentualny spadek do 15 tys. dawałby jeszcze furtkę dla uzyskania takiej sprzedaży, ale tylko pod warunkiem pojawienia się efektu kuli śnieżnej w najbliższych tygodniach po premierze, co jednak byłoby już mniej prawdopodobne, bo jest zjawiskiem dość rzadkim i wymagającym sporego uznania wśród graczy. Wśród bieżących ryzyk dla możliwości przebicia się The Alters do szerszej publiczności widzimy udaną premierę Dune: Awakening, która zebrała bardzo wysokie oceny i wysoki peak 142 tys. w środku tygodnia, więc może odbierać sporo uwagi jeszcze w weekend – podsumowuje ekspert.

Jakie plany ma 11 bit studios

"The Alters" to najważniejsza tegoroczna premiera giełdowej spółki. Rynek czeka na grę z niepokojem, bo to od niej w dużej mierze będą zależały przyszłe wyniki i wycena. A ostatnie wieści płynące ze studia nie były najlepsze (nieoczekiwana likwidacja projektu "P8" i gorsza od oczekiwań premiera drugiej części "Frosptunka). Jest więc okazja, żeby przerwać tę złą passę.

Wycena 11 bit studios przekracza 0,5 mld zł. W zeszłym roku stopniała o ponad połowę. Na koniec marca 2025 r. na kontach spółki znajdowało się blisko 69,5 mln zł środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, czyli o ponad 6 proc. więcej niż na koniec 2024 r. W sektorze gier coraz więcej spółek decyduje się na wypłatę dywidendy, ale 11 bit studios do tego grona nie należy. Wypracowywane zyski przeznacza na inwestycje w kolejne gry. Dzisiejsze walne zgromadzenie zdecydowało żeby cały zysk osiągnięty w 2024 r. w wysokości niemal 6,9 mln zł trafił na kapitał zapasowy. Akcjonariusze głosowali też nad uchwałami dotyczącymi m.in. absolutorium dla członków władz. Dostali je, ale były też głosy przeciwko.

11 bit studios zarabia na swoich dotychczasowych tytułach, a najnowsza premiera powinna dodatkowo wesprzeć wyniki, które w efekcie powinny w 2025 r. być lepsze od zeszłorocznych. Kilka tygodni temu spółka opowiedziała o kierunkach strategicznego rozwoju. Zapowiedziała wtedy nową grę - „Frostpunka 1886". Premiera będzie w 2027 r. Z kolei jeszcze w tym roku na rynek ma trafić „Moonlighter 2”, czyli gra z wydawnictwa tworzona przez hiszpańskie studio Digital Sun.