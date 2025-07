Droga do różnorodności

Drugi powód, dla którego ustanowienie jasnych, niedyskryminacyjnych procedur przy rekrutacji na najwyższe stanowiska w firmie ma kluczowe znaczenie, to kwestia różnorodności poglądów przy podejmowaniu decyzji. Jest oczywiste, że im bardziej homogeniczne gremium, tym łatwiej osiągnąć kompromis, ale ma to też swoje negatywne konsekwencje. Jeśli mamy w składzie rady nadzorczej pięciu mężczyzn w podobnym wieku o podobnej historii biznesowej, to ich poglądy na wiele spraw będą zbieżne. Ale czy w takim razie potrzebujemy ich aż pięciu? Może lepiej oddać część tych miejsc osobom, które mają inne spojrzenie na świat? Na pewno trudniej będzie wtedy wypracować wspólne stanowisko, ale na pewno będzie ono lepiej odzwierciedlać rzeczywistość.

Powodów do wdrożenia antydyskryminacyjnych procedur jest wiele, ale wskazane powyżej dwa aspekty biznesowe powinny być wystarczające. Niestety, ostatni sezon walnych zgromadzeń wykazał, że wystarczające nie są. Trudno stwierdzić, gdzie leżą przyczyny, ale wyraźnie widać, że bez przymusu regulacyjnego takie zmiany nie zostaną przeprowadzone.

A ten przymus regulacyjny wprowadzany jest w bardzo zły sposób. Choć na implementację dyrektywy mieliśmy przynajmniej 3 lata, działania legislacyjne realizowane są bardzo opieszale. W rezultacie spółki będą zmuszone wdrażać nowe regulacje pod presją czasu, co będzie bardzo negatywnie wpływać nie tylko na obszar emocjonalny, ale także na merytoryczny z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia odpowiednich działań edukacyjnych i wdrożeniowych.