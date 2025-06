Notowania AB w ostatnich latach poruszały się w mocnym trendzie wzrostowym, a od 12 miesięcy dominuje trend boczny. Dziś kurs oscyluje w okolicach wczorajszego zamknięcia. Za akcję trzeba zapłacić 96 -97 zł, co implikuje prawie 1,6 mld zł kapitalizacji.

Jakie wyniki miało AB w II kwartale

Spółka podała wyniki za II kwartał (styczeń-koniec marca) trwającego roku obrotowego 2024/2025. W ujęciu rok do roku widać spadek przychodów i zysków. Wyniki są również niższe od średniej z prognoz analityków – w szczególności na poziomie wyniku operacyjnego.

Grupa wypracowała około 3,2 mld zł przychodów ze sprzedaży wobec ponad 3,3 mld zł konsensusu. Rok do roku przychody spadły o prawie 2 proc. Znacznie mocniej, bo o kilkanaście procent, rok do roku spadły EBITDA i zysk operacyjny. Wyniosły odpowiednio 56,7 mln zł i 51,3 mln zł. Analitycy oczekiwali średnio wyniku EBITDA w wysokości 63,8 mln zł oraz 58 mln zł zysku operacyjnego. Na poziomie netto różnica in minus vs. konsensus jest niższa (około 3 proc.). Zysk netto wyniósł 34,8 mln zł. Rok do roku spadł o 5 proc.

Grupa podkreśla, że utrzymała bardzo niski poziom istotnego branżowo wskaźnika kosztów SG&A, wygenerowała w ostatnich czterech kwartałach 172 mln zł dodatnich przepływów z działalności operacyjnej i zredukowała wskaźnik długu netto do EBITDA do zaledwie 0,17 na koniec marca.