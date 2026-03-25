Resort finansów zdecydował się bowiem na obniżenie oprocentowania obligacji skarbowych, – W kwietniu dostosowujemy oprocentowanie obligacji oszczędnościowych do warunków rynkowych. Jednocześnie w przypadku instrumentów o oprocentowaniu zmiennym, utrzymujemy marże w kolejnych okresach odsetkowych na niezmienionym, konkurencyjnym poziomie – komentuje Jurand Drop, podsekretarz stanu w MF.
Na co więc muszą przygotować się oszczędzający?
Oprocentowanie obligacji 1-rocznych i 2-letnich zmienia się co miesiąc. Jest wyliczane jako suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz marży i wynosi w przypadku instrumentów oferowanych w kwietniu 0,00 proc. dla obligacji 1-rocznych oraz 0,15 proc. dla 2-letnich.
Oprocentowanie obligacji 4-letnich ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz niezmienionej marży w wysokości 1,50 proc. Ten sam mechanizm oprocentowania obowiązuje również dla obligacji 10-letnich, jednak w tym przypadku niezmieniona marża wynosi 2,00 proc.
Bez zmian pozostają również preferencyjne marże dla obligacji rodzinnych, których oprocentowanie wyliczane jest według tych samych zasad co w przypadku 4- i 10-latek i wynosi odpowiednio: 2,00 proc. dla obligacji 6-letnich oraz 2,50 proc. dla 12-letnich.
– Lokowanie oszczędności w obligacjach detalicznych to dobry sposób na ich pomnażanie. Sam zakup obligacji jest bardzo prosty i intuicyjny, a formalności są tu ograniczone do niezbędnego minimum. Wybieramy, u którego agenta emisji chcemy kupić obligacje oszczędnościowe – w banku PKO BP lub Pekao (można kupować jednocześnie u obu agentów), podpisujemy umowę w celu otwarcia bezpłatnego rachunku do obsługi tych instrumentów, po czym od razu można nabywać obligacje. Czynności te można wykonać osobiście w punkcie sprzedaży obligacji lub przez internet, nie wychodząc z domu. Po otwarciu rachunków do obsługi obligacji, ich właściciele wybierają, które obligacje chcą nabyć, wpłacają należną kwotę i sprawa jest załatwiona – ulokowane w ten sposób oszczędności pracują już od pierwszego dnia – podkreśla Jurand Drop z MF.
