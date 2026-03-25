Resort finansów zdecydował się bowiem na obniżenie oprocentowania obligacji skarbowych, – W kwietniu dostosowujemy oprocentowanie obligacji oszczędnościowych do warunków rynkowych. Jednocześnie w przypadku instrumentów o oprocentowaniu zmiennym, utrzymujemy marże w kolejnych okresach odsetkowych na niezmienionym, konkurencyjnym poziomie – komentuje Jurand Drop, podsekretarz stanu w MF.

Jakie jest oprocentowanie obligacji skarbowych w kwietniu?

Na co więc muszą przygotować się oszczędzający?

Oprocentowanie obligacji 3-miesięcznych stałoprocentowych wyniesie w kwietniu 2 proc., podczas gdy obecnie jest to 2,5 proc.

Kupon obligacji rocznych o zmiennym oprocentowaniu opartym o stopę referencyjną NBP wyniesie 4 proc., a 2-letnich 4,15 proc. w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym. Teraz jest to odpowiednio 4,25 proc. i 4,40 proc.

Obligacje 3-letnie będą oprocentowane w wysokości 4,4 proc. Teraz jest to 4,65 proc.

4 - letnie obligacje indeksowane inflacją w pierwszy okresie będą miały oprocentowanie 4,75 proc.. Aktualnie jest to 5 proc

10 - letnie papiery będą miały oprocentowanie w pierwszym okresie na poziomie 5,35 proc. Teraz jest to 5,6 proc.

6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 800 plus” oprocentowane będą 5 proc. i 5,6 proc. w pierwszym rocznym okresie odsetkowym. Teraz jest to odpowiednio 5,2 proc. i 5,85 proc.

Jakie marże dla obligacji skarbowych?

Oprocentowanie obligacji 1-rocznych i 2-letnich zmienia się co miesiąc. Jest wyliczane jako suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz marży i wynosi w przypadku instrumentów oferowanych w kwietniu 0,00 proc. dla obligacji 1-rocznych oraz 0,15 proc. dla 2-letnich.

Oprocentowanie obligacji 4-letnich ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz niezmienionej marży w wysokości 1,50 proc. Ten sam mechanizm oprocentowania obowiązuje również dla obligacji 10-letnich, jednak w tym przypadku niezmieniona marża wynosi 2,00 proc.