Stało się. Najnowsze dane Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych potwierdziły, że firma XTB na koniec kwietnia miała ponad 1 mln rachunków papierów wartościowych. Zanosiło się na to już od jakiegoś czasu. Po marcu firma była o włos od przełamania psychologicznej bariery. W kwietniu udało się dopełnić formalności. Spółka pozyskała ostatecznie 47,7 tys. kont i na koniec miesiąca miała ich blisko 1,04 mln sztuk. Cały rynek urósł o 60,5 tys. kont do poziomu niemal 2,8 mln sztuk.

XTB świętuje sukces. Pękł milion

– To ogromny sukces, zarówno dla nas, jak i dla całej polskiej branży finansowej. Cieszy nas, że tak wielu Polaków wybiera naszą aplikację, by stawiać pierwsze kroki w inwestowaniu, ale też coraz częściej myśli o zabezpieczeniu swojej przyszłości, w tym emerytury. Ten wynik pokazuje, jak dynamicznie się rozwijamy, ale apetyt na więcej wciąż rośnie. Nie zwalniamy tempa, rozwijamy ofertę, wspieramy początkujących i doświadczonych inwestorów, żeby być pierwszym wyborem wśród aplikacji inwestycyjnych już nie tylko w Polsce, ale w całej Europie – komentuje wynik XTB Omar Arnaout, prezes spółki.

XTB systematycznie rozwija swoją ofertę. Broker zaczynał od rynku CFD. Dzisiaj nadal jest on głównym źródłem przychodów dla spółki, ale w ofercie znaleźć można także tradycyjne akcje czy też fundusze ETF. Broker kusi także ceną. Obrót akcjami i ETF-ami jest zwolniony z prowizji do 100 tys. euro obrotu miesięcznie. W ostatnim czasie broker dołożył także nowe produkty, również o charakterze emerytalnym. W Polsce były to IKE i IKZE.

– Rosnące zainteresowanie świadomym zarządzaniem kapitałem, w tym z myślą o przyszłej emeryturze, to bardzo budujący sygnał dla całego rynku. Widzimy to nie tylko w liczbie rachunków, ale także w rosnącej popularności rozwiązań długoterminowych, takich jak IKE czy IKZE. Jednocześnie dla wielu osób wyzwaniem pozostaje wybór odpowiednich instrumentów, dlatego jako branża powinniśmy dalej upraszczać inwestowanie i zwiększać jego dostępność, szczególnie dla tych, którzy dopiero zaczynają – podkreśla Arnaout.

XTB celuje w opcje i kryptowaluty

W najbliższych miesiącach XTB planuje także geograficzne rozszerzenie handlu opcjami kupna i sprzedaży na akcje 100 najpopularniejszych spółek notowanych w USA. Obecnie trwają prace nad udostępnieniem handlu kryptowalutami na rynku spot. Pierwszym rynkiem, na którym pojawi się ta funkcjonalność, będzie Cypr. XTB planuje również dalszy rozwój oferty dla inwestorów długoterminowych. Ważnym elementem będą modernizacja planów inwestycyjnych i prace nad OKI (Osobiste Konto Inwestycyjne).