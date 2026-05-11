Walne zgromadzenie Marvipolu przegłosowało wypłatę 1,11 zł na akcję – łącznie 46,2 mln zł. Dniem ustalenia prawa do otrzymania dywidendy jest 18 maja, a więc ostatnim dniem na zakup papierów z myślą o uzyskaniu pieniędzy jest 14 maja. Na giełdzie walory dewelopera kosztują 11,4 zł.

Lwia część dywidendy popłynie do prezesa Mariusza Książka – inwestor i przedsiębiorca kontroluje bezpośrednio oraz przez Książek Holding 33,9 mln akcji, zainkasuje więc 37,6 mln zł brutto. W zeszłym roku dywidenda w Marvipolu wyniosła 0,60 zł na akcję.

Zarządy spółek deweloperskich rekomendują wypłatę dywidendy

Zarząd spółki Dom Development zaproponował, żeby na dywidendę przeznaczyć 361,2 mln zł, czyli 14 zł na walor. Spółka w ostatnich latach płaci dwa razy do roku, zatem uwzględniając zaliczkę uzyskaną w grudniu ub.r., akcjonariusze otrzymaliby, zgodnie z rekomendacją, jeszcze 7 zł. Dniem ustalenia prawa do dywidendy ma być 25 czerwca, a wypłaty 2 lipca. 55 proc. akcji należy do Groupe Belleforet, wehikułu kontrolowanego przez jeden z trustów rodzinnych współzałożyciela Domu Development, Yvesa Bonavero. Spółka z roku na rok podnosi poprzeczkę, 14 zł na walor to nowy rekord. Na giełdzie za akcje płacono w poniedziałek 258 zł.

Zarząd Murapolu zarekomendował, by spółka wypłaciła 200,3 mln zł, czyli 4,91 zł na papier. Uwzględniając zaliczkę uzyskaną w grudniu ub.r., akcjonariusze otrzymaliby, zgodnie z rekomendacją, jeszcze 80,4 mln zł, czyli 1,97 zł na walor. Proponowany dzień dywidendy to 25 czerwca, a wypłaty 1 lipca. W akcjonariacie dewelopera w ostatnim czasie zaszły dynamiczne zmiany. Po 17 proc. mają amerykański fundusz Ares i kontrolowany przez Macieja Dyjasa i Nebila Șenmana wehikuł Hampont. 12 proc. ma Nationale-Nederlanden OFE. Na parkiecie w poniedziałek za akcje Murapolu płacono 41,7 zł. 

Zarząd Archicomu zarekomendował wypłatę 105,3 mln zł, czyli 1,8 zł na akcję. Dniem dywidendy ma być 17 lipca, a wypłaty 31 lipca. Największym akcjonariuszem jest Echo Investment – do spółki należy 73,4 proc. papierów, co implikuje zainkasowanie od córki 77,2 mln zł. Na GPW kurs akcji wynosił w poniedziałek 55,4 zł.

Zarząd Develii zaproponował wypłatę 342,8 mln zł, czyli 0,73 zł na papier. Dniem dywidendy ma być 25 września, a wypłaty 30 września. Develia kontrolowana jest przez OFE, a największymi udziałowcami są: PZU Złota Jesień, Nationale-Nederlanden (po ponad 18 proc.), PTE Allianz Polska (prawie 17 proc.). Za akcje Develii w poniedziałek płacono 10,56 zł.

Zarząd Atalu zarekomendował wypłatę 194,7 mln zł, czyli po 4,5 zł na walor. 76,7 proc. akcji kontroluje prezes Zbigniew Juroszek przez Juroszek Holding i fundację rodzinną.

Sowite zyski z „bezpiecznego kredytu” do podziału

Biorąc pod uwagę czas trwania budowy i upraszczając, w 2025 r. deweloperzy księgowali zyski ze sprzedaży mieszkań sprzedanych w 2023 r. Dla branży był to mocny rok, program „Bezpieczny kredyt” wpłynął bowiem na wzrost sprzedaży i podkręcił ceny nieruchomości.