Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są strategiczne cele Poltregu.
  • Na jak długo spółce starczy gotówki.
  • Czy planowana jest kolejna emisja akcji.
  • Kiedy dojdzie do komercjalizacji projektów.

Celem strategicznym Poltregu jest nawiązanie współpracy z największymi firmami farmaceutycznymi na świecie. Na razie trudno określić, kiedy dokładnie może to nastąpić, ale zarząd deklaruje, że spółka jest na dobrej drodze. Dąży do osiągnięcia kamieni milowych w kluczowych projektach. Na celownik bierze choroby autoimmunologiczne, w tym cukrzycę typu 1 u dzieci oraz stwardnienie rozsiane.

Czy Poltreg zrobi emisję akcji

Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2021 r., sprzedając akcje w IPO po cenie wynoszącej 75 zł. Obecnie kurs oscyluje w okolicach 17 zł. Do czasu komercjalizacji projektów biotechnologiczna firma zamierza korzystać z finansowania rynkowego, ze środków od funduszy private equity oraz z grantów. W 2026 r. przeprowadziła już emisję akcji. Chciała z niej pozyskać 30 mln zł, ale ostateczna wartość oferty była niższa, wyniosła niespełna 19 mln zł. Cenę emisyjną akcji ustalono na 15 zł.

„W związku z niższym poziomem pozyskanego finansowania spółka nie wyklucza przeprowadzenia kolejnej emisji akcji w 2027 r. w celu pozyskania pozostałych środków” – czytamy w raporcie za I kwartał 2026 r. Podczas poniedziałkowej konferencji zarząd zadeklarował, że Poltreg wydaje pieniądze mądrze na te projekty, które są najbardziej obiecujące.

– Rozmowy partneringowe trwają. Dziś o planach spółki opowiadam tylko ja, ponieważ część zarządu jest właśnie na konferencji w Stanach Zjednoczonych – mówił prezes Poltregu, Piotr Trzonkowski. Zapytany o to, na jak długo spółce starczy gotówki, odpowiedział: szacujemy, że do końca I kwartału 2027 r.

Czytaj więcej

Kurs Poltregu ostro spada. Dlaczego?
Medycyna i zdrowie
Kurs Poltregu ostro spada. Dlaczego?

Czy Poltreg odkrył lek na cukrzycę

Obecny rok zapowiada się dla Poltregu pracowicie. W lutym spółka otrzymała od Europejskiej Agencji Leków tzw. list uprawniający o zakwalifikowaniu produktu polskiej firmy (PTG-007) do złożenia wniosku o dopuszczenie do obrotu w Unii Europejskiej.

Poltreg znajduje się w gronie globalnych faworytów w wyścigu o lek na cukrzycę, jeśli chodzi o wyniki badań, kwestie regulacyjne i etap komercjalizacji. Ale wycena akcji, znacząco niższa niż w IPO, może sugerować, że inwestorzy są innego zdania i tego nie dostrzegają. O to również zapytano prezesa podczas konferencji.

– Myślę, że inwestorzy to dostrzegają. Mamy finansowanie i ono jest właśnie z rynku. Biotechnologia to trudna branża, ryzykowna, ale gdy projekt się uda, to potrafi się „odwdzięczyć” – odpowiedział prezes.

Czytaj więcej

W Polsce działa około 250 firm zajmujących się biotechnologią. Fot. shutterstock
Medycyna i zdrowie
Pięć trendów w biotechnologii. Jakie wnioski dla polskich firm?