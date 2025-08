Zrównoważony rozwój z perspektywy giełd

Natomiast inwestorzy powinni uwzględniać czynniki kulturowe i instytucjonalne przy ocenie zaangażowania giełd w ESG. Różnice w motywacjach ESG między krajami o różnym poziomie dochodu są znaczące – kraje o niższych dochodach wykazują silniejsze motywacje związane ze zrównoważonym rozwojem niż kraje o wysokim dochodzie. Jednocześnie kraje bogate częściej traktują ESG jako narzędzie konkurencyjności. Kontekst środowiskowy również ma znaczenie: giełdy w krajach z wyższymi temperaturami i większą zmiennością klimatycznej częściej rozwijają produkty finansowe odnoszące się do ryzyka środowiskowego. Inwestorzy powinni również zwracać uwagę na różnice w ofercie produktów ESG między grupami dochodowymi. Okazuje się, że kraje o średnich dochodach oferują najwięcej produktów zrównoważonych.

Wreszcie giełdy powinny dostosowywać swoje strategie ESG do lokalnych kontekstów kulturowych i ekonomicznych. W społeczeństwach charakteryzujących się wysokim unikaniem niepewności, giełdy powinny przyjąć stopniowe, budujące zaufanie podejście do wprowadzania innowacji ESG, zapewniając, że interesariusze postrzegają te inicjatywy jako wiarygodne, o niskim ryzyku. Giełdy działające w krajach o wysokiej wydajności środowiskowej lub silnych ramach regulacyjnych mogą wykorzystać swoje pozycjonowanie do przewodzenia w innowacjach produktów zrównoważonych, używając ESG jako przewagi konkurencyjnej do przyciągnięcia inwestorów. Giełdy powinny również wykorzystywać naturalne przewagi swojej lokalizacji, np. kraje z dużymi obszarami leśnymi wykazują większą skłonność do rozwoju produktów związanych ze zrównoważonym rozwojem.