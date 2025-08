Także Patrycja Rozpondek z agencji Freedom Katowice mówi o rosnącej liczbie osób, które w obliczu wysokich cen mieszkań wybierają działkę i budowę domu jako bardziej opłacalną alternatywę. – Popyt na działki pod domy jest duży, choć daleko mu do tego z pandemicznego boomu – zaznacza Rozpondek. – Wyraźne ożywienie mamy w sezonie wiosennym i letnim. Dane z portali wskazują, że nawet co dziewiąty kupujący szuka właśnie gruntu pod budowę domu.

Rozpondek podaje, że średnia cena działki budowlanej pod dom jednorodzinny w Polsce to ok. 206 zł za mkw. – W większych miastach ceny są znacznie wyższe – w Warszawie sięgają 1,3 tys. zł za mkw., w Gdańsku: ok. 1 tys., we Wrocławiu i Poznaniu: 900-1 tys. zł za mkw. – podaje pośredniczka. – W ostatnim roku ceny działek wzrosły o 3-8 proc., najwyższe podwyżki zanotowano w Łodzi (7,9 proc.), Gdańsku (5,3 proc.) i w Krakowie (5,2 proc.). W ujęciu kwartalnym wzrosty są mniejsze, zazwyczaj na poziomie 1-3 proc.

Pośredniczka z Freedomu uważa, że choć tempo wzrostu cen działek w porównaniu z poprzednimi latami nieco zwolniło, to działki są nadal drogie, na co wpływ ma ograniczona dostępność gruntów w atrakcyjnych lokalizacjach, zwłaszcza tych dobrze skomunikowanych i z pełnym dostępem do mediów.

Wzrost liczby działek pod domy jednorodzinne Rozpondek zauważa głównie poza centrami dużych miast. – Coraz więcej ofert pojawia się w miejscowościach podmiejskich i na obrzeżach aglomeracji. W miastach oferta parceli jest ograniczona, co wpływa na ceny i tempo sprzedaży – mówi. – Oferta rośnie głównie tam, gdzie jest dobra infrastruktura drogowa i możliwość szybkiego dojazdu do pracy w mieście.

Czytaj więcej Nieruchomości Państwo zbuduje czynszówki. Co z kredytobiorcami i inwestorami? Twarde „nie” dla dopłat do kredytów mieszkaniowych, ale jednak pewne wsparcie dla tej grupy klientów. Od inwestowania w „beton” państwo musi zdecydowanie odciągać – o tym mówił wiceminister rozwoju Tomasz Lewandowski.

Kiedy działka wraca do oferty

Z kolei w Trójmieście i okolicach, jak podaje Paweł Grabowski, pośrednik z agencji BIG Property, na sprzedaż są wystawione setki działek. – Ale nie odnotowaliśmy wzrostu podaży – mówi. – Systematycznie ubywa zaś działek w dzielnicach centralnych, natomiast w granicach miast aglomeracji najwięcej nowych ofert pojawia się na obrzeżach, gdzie pozostało najwięcej niezabudowanych nieużytków i działek rolnych.