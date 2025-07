Średnia transakcyjna cena mkw. mieszkań na rynku wtórnym we Wrocławiu w II kw. br. to 11,63 tys. zł za mkw., o 0,8 proc. więcej niż kwartał wcześniej i o 2,5 proc. więcej niż rok temu. Średnia całkowita cena kupowanego mieszkania to 509 tys. zł, a średni metraż 44 mkw.

Kupujący mieszkania w Krakowie płacili przeciętnie 13,74 tys. zł za mkw. Różnica kwartał do kwartału to 0,3 proc., rok do roku – minus 1,4 proc. Średnia cena całkowita kupowanego mieszkania to 633 tys. zł, średni metraż 46 mkw.

W Gdańsku średnia transakcyjna cena mkw. mieszkań na rynku wtórnym w II kwartale to 12,08 tys. zł za mkw. Różnica kwartalna to 2,4 proc., różnica roczna: minus 0,2 proc. Na gdańskim rynku wtórnym sprzedawane są lokale po średniej cenie całkowitej 594 tys. zł. Średnia powierzchnia kupowanych mieszkań to 49 mkw.

W Łodzi klienci kupowali mieszkania po średniej cenie 7,44 tys. zł za mkw. Różnica kwartalna: 0,8 proc., różnica roczna: minus 7,9 proc. Średnia cena całkowita to 369 tys. zł, średni metraż 49 mkw.

Z tzw. nastrojometru rynku nieruchomości, który co kwartał przygotowują portal Nieruchomosci-online.pl i Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, wynika, że w ostatnich miesiącach warunki do zakupu mieszkań w II kwartale się poprawiły. Wskaźnik osiągnął 54,3 pkt, o 0,8 pkt więcej niż w I kwartale. Jest też lepiej niż w analogicznym okresie 2024 r., kiedy nastrojometr wynosił 52,7 pkt.