Konsumenci oczekują stabilizacji i spadku cen mieszkań

Wzrost oferty nowych lokali do rekordowego poziomu sprawia, że obawy konsumentów przed wzrostem cen mieszkań wyraźnie słabną. Z ankiet wynika, że w ciągu pół roku odsetek osób spodziewających się podwyżek spadł z 62,5 proc. do 49,9 proc. Udział oczekujących stabilizacji wzrósł z 23,5 proc. do 31,2 proc., a zakładających spadki cen zwiększył się z 14 do 18,9 proc.