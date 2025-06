REIT-y w Polsce w modelu niemieckim. Nie będą mogły inwestować w mieszkania

– Nie wolno wpuścić REIT-ów do Polski. Jeśli ta kwestia stanie na rządzie, będę to blokować – zapowiedziała podczas tweetupu Pełczyńska-Nałęcz. Powołała się na liczne badania, które dowodzą, że mieszkaniowe REIT-y odpowiadają za wzrost cen – o tym wątku rozmawialiśmy na niedawnej konferencji Real Estate Impactor.

Czy polityczka dopuszcza jednak REIT-y dla nieruchomości stricte komercyjnych? – W moim przekonaniu one są ok, bo mamy w Polsce nieruchomości komercyjne, które są w ogromnym stopniu w rękach zagranicznego kapitału. Nie mam w tym względzie nacjonalistycznych przekonań, niemniej było dobrze, gdyby na tym rynku było więcej kapitału polskiego i REIT-y są na to dobrą odpowiedzią. Nie widzę problemu, o ile mówmy o prawdziwych nieruchomościach komercyjnych, a nie patologii, jaką są lokale usługowe udające mieszkania – odpowiedziała na nasze pytanie Pełczyńska-Nałęcz.

Po co nam w ogóle REIT-y w Polsce?

Od wejścia Polski do UE powstały miliony metrów kwadratowych nowoczesnych biur, centrów handlowych i magazynów. Znakomita większość została kupiona przez zagraniczny kapitał instytucjonalny – bo wymaga to ogromnych kwot. Opłaty za wynajem – żywa gotówka – płyną zatem na konta potężnych zagranicznych instytucji i ich beneficjentów: funduszy emerytalnych, powierniczych, inwestycyjnych, REIT-ów, firm ubezpieczeniowych. W Polsce nie ma instrumentu uławiającego lokowanie w nieruchomościach komercyjnych w dużej skali i REIT-y mogłyby być pomocne. To spółki, które mają być obowiązkowo notowane na giełdzie i podlegać Komisji Nadzoru Finansowego, a uzyskiwane przychody z czynszów praktycznie w całości i regularnie wypłacać akcjonariuszom. Model ten przewiduje, że strumień pieniędzy wypłacanych udziałowcom jest opodatkowany tylko raz – na poziomie CIT lub dywidendy.

Polska to nie Norwegia, której system emerytalny zasilany jest zyskami ze sprzedaży węglowodorów, dodatkowo mądrze inwestowanymi w różne aktywa na całym świecie (w tym nieruchomości). Mamy jednak duże zasoby dochodowych budynków komercyjnych, które w zdecydowanej większości nie pracują dla rodzimych emerytów i inwestorów.