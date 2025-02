Ministerstwo Finansów prowadzi prace nad założeniami projektu ustawy o polskich REIT-ach, spółkach gromadzących nieruchomości generujące zyski z najmu, które to zyski niemal w całości muszą trafiać do akcjonariuszy. Założenia dla REIT-ów nieruchomościowych są już praktycznie wypracowane, trwają analizy obejmujące REIT-y infrastrukturalne. Intencją resortu jest jednak, by założenia ustawy o polskich REIT-ach nie były ogłaszane jako odrębny projekt, tylko w ramach całego pakietu zmian dla rynku kapitałowego. To główne przesłanie przekazane przez prof. Dariusza Adamskiego, dyrektora Instytutu Finansów, który był uczestnikiem organizowanej przez „Rzeczpospolitą” dorocznej konferencji Spotkanie Liderów Branży Nieruchomości. Instytut Finansów to ośrodek analityczny w strukturach resortu finansów.

Reklama

Model REIT-ów nieruchomościowych gotowy. Trwają prace nad REIT-ami infrastrukturalnymi

Próba wprowadzenia REIT-ów do polskiego porządku prawnego to epopeja ciągnąca się od 2016 r. W 2023 r. Andrzej Domański, jeszcze jako kandydat na posła, mówił w wywiadzie dla „Parkietu”, że będzie to jedna z kwestii, którą będzie chciał wdrożyć jako minister finansów. Deklarację powtórzył już jako szef resortu podczas ubiegłorocznego Spotkania Liderów Branży Nieruchomości. Wkrótce okazało się, że prace prowadzone są w dwóch ministerstwach – w kwietniu 2024 r. resort rozwoju spotkał się z przedstawicielami rynku prezentując wstępne założenia. Od tamtej pory temat REIT-ów przycichł.

- Prace, które są obecnie prowadzone, dotyczą nie samego projektu ustawy, tylko założeń, jednak różnica wcale nie jest tak duża, ponieważ nie chodzi o ogólne założenia, tylko szczegółowe – powiedział podczas naszej konferencji Dariusz Adamski. – Jesteśmy gotowi z założeniami dla REIT-ów nieruchomościowych i kierownictwo Ministerstwa Finansów je już zna. Przyglądamy się jeszcze REIT-om infrastrukturalnym, analizujemy możliwość stworzenia formuły, która pozwalałaby inwestować nie tylko w najem nieruchomości, ale też eksploatację infrastruktury. Musimy pamiętać, że inna jest specyfika najmu nieruchomości, inna zarabiania na infrastrukturze. Prace, które prowadzimy, dotyczą tego, co trzeba zmienić w modelu bazowym REIT-u, by tą formułą objąć szerszy zakres inwestycji, by polscy inwestorzy mogli na tym z jednej strony korzystać, a z drugiej wspierać inwestycje, które mają mieć dużą skalę. Zwłaszcza jeśli pomyślimy o energetyce, powinniśmy sobie zdać sprawę, że im więcej będzie tam rynku, tym większa będzie szansa, że będziemy mieć projekty dobrze poskładane finansowo. Im bardziej jesteśmy w stanie stworzyć instrumenty, które zachęcają do inwestycji, tym lepiej – dodał.

REIT-y stricte nieruchomościowe mają działać na rynku nieruchomości komercyjnych - z uwzględnieniem mieszkań na wynajem instytucjonalny (PRS).