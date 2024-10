LifeSpot kupuje mieszkania na wynajem od Cavare

Czytaj więcej Nieruchomości Marek Obuchowicz, Griffin Capital Partners: PRS i prywatne akademiki z potencjałem Nasze platformy cały czas się rozwijają, widzimy, że po przerwie, także konkurenci wrócili do budowania i kupowania. PRS i prywatne akademiki to wciąż rynki z dużym potencjałem dla inwestorów – mówi Marek Obuchowicz, senior partner w Griffin Capital Partners.

Cavare zbuduje mieszkania dla siebie i dla innych

Cavare to firma założona wiosną zeszłego roku, która za cel stawiała sobie stworzenie zasobu 10 tys. lokali w ciągu pięciu lat. Grupa Cavatina w zakresie tworzenia spółek i ich strategii jest niezwykle elastyczna – dostosowując się do zmiennego otoczenia rynkowego. Przed powołaniem Cavare ambicje budowy portfela PRS miała spółka Resi Capital - ale zmieniła strategię i zaczęła sprzedawać mieszkania jak typowy deweloper. Co więcej, w mieszkaniówkę w zeszłym roku weszła też firma Cavatina Holding z uwagi na spowolnienie na rynku nieruchomości biurowych.

Zgodnie z najnowszym komunikatem, Cavare w ciągu najbliższych lat planuje zbudować i udostępnić do długoterminowego wynajmu 2,7 tys. mieszkań w największych miastach w Polsce. Ma działać zarówno jako operator budowanych projektów, jak i realizować je na potrzeby innych podmiotów.