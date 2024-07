WiredScore jest certyfikatem oceniającym łączność cyfrową w budynku, czyli pomaga technicznie przygotować nieruchomość do potrzeb najemców związanych z sygnałem GSM czy bezproblemowym dostępem do rzetelnych łącz internetowych.

– Ułatwia także planowanie modyfikacji czekających budynek za kilka i kilkanaście lat, wskazując, ile miejsca trzeba zostawić na przyszłe okablowanie, jakie odległości zachować pomiędzy szachtami teletechnicznymi czy jakie wymiary powinno mieć pomieszczenie pod dodatkowy generator prądu. To między innymi gotowa baza wiedzy ułatwiająca projektowanie i modernizację obiektu. Standard obejmuje też systemy oceny, pozwala wymiernie określić stopień dostosowania do potrzeb współczesnych użytkowników i elastyczność funkcji. W ciągu zaledwie kilku lat WiredScore przyjął się w Europie: najpierw w Wielkiej Brytanii, gdzie władze Londynu uznały go za oficjalny miejski system ratingowy. Następnie we Francji, Irlandii, Niemczech, a od 2022 r. również w Polsce – mówi Hartle.

Piotr Nowak, associate director w dziale project management & building consultancy w CBRE, dodaje, że proces certyfikacji WiredScore obejmuje audyt systemów zastosowanych w budynku, precertyfikację, rekomendacje ekspertów dotyczące możliwych ulepszeń, ocenę budynku według klasyfikacji oraz promowanie poziomu certyfikacji na rynku. – System oceny składa się z kryteriów opracowanych na podstawie wniosków z ponad 75 mln mkw. nieruchomości posiadających już certyfikat WiredScore. Opiera się głównie na analizie systemów budynkowych pod kątem odporności na awarie oraz elastyczności w dostosowaniu do nowych technologii. Ocenia też komfort najemców pod kątem łączności cyfrowej i dostępności sieci komórkowej – wylicza Nowak. – SmartScore jest światowym standardem dla inteligentnych budynków. Wspiera właścicieli oraz deweloperów w tworzeniu i promowaniu inteligentnych budynków, które zapewniają komfort użytkownikom, zwiększają efektywność, spełniają wysokie standardy zrównoważonego rozwoju i są odporne na stale zmieniające się warunki rynkowe – dodaje.

– WiredScore sprawdza przede wszystkim infrastrukturę obiektu, zarówno w odniesieniu do sieci komórkowej, jak i internetu – fundamentów w dzisiejszym, ciągle rozwijającym się technologicznie świecie. Ulepszenia proponowane przez tę certyfikację nie tylko ułatwiają użytkowanie i pracę, ale także zapewniają bezpieczeństwo i pozwalają zmniejszyć kosztowne konsekwencje awarii IT – mówi Daniel Hojniak, kierownik zespołu w Sweco, firmie pomagającej w uzyskiwaniu certyfikatów. – SmartScore to metoda oceny inteligentnych budynków. Certyfikat identyfikuje najlepsze obiekty w swojej klasie, w których zastosowano technologie mające pozytywny wpływ na doświadczenia użytkowników, ułatwiające zarządzanie budynkiem, zwiększające bezpieczeństwo oraz optymalizujące działanie kluczowych systemów. Wyróżnia inwestycje, które spełniają wysokie standardy zrównoważonego rozwoju i są w pełni gotowe na przyszłość – dodaje.

Lepsze parametry

– W Polsce, zgodnie z bazą budynków na stronie organizacji WiredScore, o certyfikaty stara się lub już je otrzymało ponad 50 obiektów. Są to zarówno nowe, jak i istniejące biurowce, choć istnieje również możliwość certyfikowania budynków mieszkalnych. Zapewne w najbliższym czasie usłyszymy o pierwszych takich inwestycjach – mówi Daniel Hojniak. – Co dość przewidywalne, najwięcej obiektów, które zdecydowały się na WiredScore lub SmartScore, znajduje się w Warszawie, na kolejnych miejscach znajdują się Kraków, Wrocław i pozostałe duże metropolie.