Zarząd spółki liczy na dalszy wzrost w wyniku kontynuacji strategii globalnej ekspansji swoich rozwiązań. - Nasza strategia i nowa oferta produktów do diagnostyki arytmii zaowocowały pozyskaniem w 2024 roku łącznie 13 nowych klientów. W rezultacie w zeszłym roku odnotowaliśmy blisko 90 proc. wzrostu realizowanych sesji względem 2023 r. Wzmacniamy naszą współpracę z obecnymi klientami i pracujemy nad dotarciem do i pozyskaniem nowych. Jesteśmy na zaawansowanym etapie negocjacji kilku umów z nowymi klientami i wierzę, że w niedalekiej przyszłości będziemy mogli poinformować o efektach tych prac - komentuje Jarosław Jerzakowski, członek zarządu Medicalgorithmics ds. operacji i sprzedaży. Dzięki uruchamianiu komercyjnych usług dla nowych klientów i dalszemu wzrostowi liczby klientów i badań spółka zakłada m.in. osiągnięcie rentowności i dodatnich przepływów operacyjnych w drugim półroczu 2025 roku.

Medicalgorithmics to globalny dostawca oprogramowania do nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej, rozwijający autorskie algorytmy sztucznej inteligencji do analizy danych EKG oraz tomografii komputerowej serca. Firma opiera swoją działalność na oferowaniu wiodącego oprogramowania z algorytmiką AI zintegrowaną z różnymi monitorami EKG oraz własnym urządzeniem w różnych modelach biznesowych dla klientów na całym świecie.

Na zamknięciu piątkowych notowań akcje Medicalgorithmics wyceniono po 21,40 zł, co oznacza zniżkę ponad 4 proc. względem ceny odniesienia z poprzedniej sesji. Kapitalizacja giełdowa spółki wynosi aktualnie nieco ponad 210 mln zł.