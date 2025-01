Rynek uwierzył w Medicalgorithmics

Akcje Medicalgorithmics w środę kontynuowały zeszłotygodniowy rajd, drożejąc nawet ponad 17 proc. Tym razem nie pojawiły się żadne nowe komunikaty lub rekomendacje, które uzasadniałyby tak znaczącą zwyżkę.

Wzrost zainteresowania należy wiązać z piątkową informacją o pozyskaniu dużego amerykańskiego klienta (wg spółki to jeden z pięciu największych IDTF na rynku USA). To okazało się być przełomem dla notowań spółki. Od upublicznienia tej informacji akcje Medicalgorithmics zyskały już ok. ponad 30 proc., ale do odrobienia strat z 2024 r., gdy straciły ok. 45 proc., jeszcze sporo brakuje.