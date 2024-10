Wzmożony popyt ma związek z ogłoszonym skupem akcji. Producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych zamierza skupić do 149 tys. mln walorów po cenie wynoszącej 100 zł za sztukę, co daje łączną kwotę 15 mln zł. Oferowana cena jest znacząco wyższa od kursu giełdowego. W poniedziałek na zamknięciu sesji akcje wyceniane były po 59,70 zł.

Przyjmowanie ofert sprzedaży od akcjonariuszy potrwa od 15 października do 22 października 2024 r. Podmiotem pośredniczącym w wykonaniu i rozliczeniu transakcji jest Trigon Dom Maklerski.

Mercator wybrał skup akcji zamiast dywidendy

To jedyny transfer gotówki, na jaki w tym roku mogą liczyć akcjonariusze Mercatora. Spółka nie zdecydowała się bowiem na wypłatę dywidendy. Na koniec pierwszego półrocza br. Grupa Mercator Medical posiadała 362,3 mln zł gotówki i innych płynnych aktywów finansowych. Spółka w pierwszej połowie 2024 roku zanotowała 253,8 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i były o 8 proc. wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Skonsolidowany wynik EBITDA wzrósł rok do roku o 39,2 mln zł, a skonsolidowany wynik operacyjny o 38,7 mln zł. W samym drugim kwartale br. przychody Grupy Mercator Medical nieznacznie wzrosły do poziomu 122,9 mln zł, wynik EBITDA pierwszy raz od sześciu kwartałów osiągnął wartość dodatnią, a strata operacyjna została zmniejszona rok do roku o 76 proc. , do 4,9 mln zł.