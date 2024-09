Jak wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 14 października br., akcjonariusze Mercatora zdecydują o buybacku o wartości do 15 mln zł. Cena za jedną akcję miałaby zawierać się w przedziale 75-100 zł za sztukę. Aktualnie akcje firmy są wyceniane na giełdzie nieco powyżej 57 zł.

- Przy zamykaniu roku 2023 wstrzymaliśmy się z propozycją wypłaty dywidendy ze względu na dużą niepewność rynkową. Obecnie, choć sytuacja rynkowa wciąż pozostaje daleka od oczekiwań, to widzimy jej stabilizację i potencjał do trwalszych pozytywnych trendów. Dlatego też proponujemy akcjonariuszom powrót do dzielenia się zyskami w sposób bezpośredni, a skup akcji o charakterze dywidendowym jest narzędziem relatywnie szybkim, równo traktującym wszystkich posiadaczy akcji, a jednocześnie jest narzędziem korzystnym podatkowo - komentuje Monika Żyznowska, prezeska Mercatora.

Na koniec pierwszego półrocza br. Grupa Mercator Medical posiadała 362,3 mln zł gotówki i innych płynnych aktywów finansowych.

Plany skupu akcji zostały pozytywnie przyjęte przez rynek. W trakcie pierwszych minut środowej sesji akcje Mercatora drożały nawet o ponad 6 proc., osiągając maksymalną cenę 58,60 zł. Od początku stycznia br. papiery spółki zyskały na wartości blisko 40 proc. Kapitalizacja giełdowa spółki wynosi aktualnie około 560 mln zł.