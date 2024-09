Mercator Medical podał szacunkowe wyniki za II kwartał. I choć na pierwszy rzut oka wyglądają one kiepsko, to głębsza analiza niesie nadzieję na poprawę rentowności biznesu. Na poziomie EBITDA wynik jest już dodatni.

Jakie wyniki ma Mercator?

Przychody ze sprzedaży rok do roku urosły o 1 proc. do 122,9 mln zł, a kwartał do kwartału spadły o 6 proc. Spółka szacuje skonsolidowaną stratę netto w II kwartale 2024 r. na 1,9 mln zł wobec 8,5 mln zł zysku netto rok wcześniej oraz wobec 10,8 mln zł zysku netto w I kwartale 2024 r. Warto jednak odnotować, że porównywalność rezultatów na poziomie netto zaburzają m.in. różnice kursowe i wyniki z działalności inwestycyjnej. Bardziej miarodajnym wskaźnikiem jest EBITDA. Ona w II kwartale 2024 r. wyniosła 0,7 mln zł wobec 17,6 mln zł straty w II kwartale 2023 r. oraz wobec 4,2 mln zł straty w I kwartale 2024 r.

- Po wcześniejszych sześciu kwartałach strat na poziomie EBITDA pozytywnie oceniamy efekty podjętych inicjatyw dostosowawczych i optymalizacyjnych. Choć sytuacja na rynku rękawic jednorazowych wciąż pozostaje daleka od naszych oczekiwań, to w drugim kwartale obserwowaliśmy kontynuację pierwszych symptomów stabilizacji, a w niektórych segmentach rynku również poprawę sytuacji. Mamy nadzieję, iż będą to trwałe trendy, a nasza rentowność trwale wróci do wartości dodatnich - komentuje Monika Żyznowska, szefowa Mercatora.

Jakie są plany Mercatora?

Grupa jest producentem rękawic jednorazowych i dystrybutorem materiałów medycznych jednorazowego użytku. Stawia na produkcję wysokomarżowych rękawic specjalistycznych. Rozwija też segment nieruchomości. Ma środki na inwestycje. Na koniec czerwca dysponowała kwotą ponad 362 mln zł gotówki i środków pieniężnych.