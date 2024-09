Synektik pozostaje na celowniku kupujących

– Synektik posiada bardzo dobre perspektywy sprzedażowe w najbliższych latach. Spółka wydłużyła okres obowiązywania umowy współpracy z Intuitive Surgical, na mocy której pozostanie wyłącznym dystrybutorem systemów da Vinci w Polsce, Czechach i na Słowacji co najmniej do końca 2029 roku, co przez dłuższy czas było znaczącym czynnikiem ryzyka dla biznesu dostaw robotów da Vinci. Oferta spółki została także rozszerzona o nowe systemy (m.in. roboty Symani), których efekt sprzedażowy zobaczymy w perspektywie 2024/2025 – argumentuje. Do tego jej zdaniem duże nadzieje rynek także wiąże z dalszym rozwojem projektu kardioznacznika, którego III faza badań klinicznych rozpocznie się w 2025 roku.

Jest miejsce na wzrost

W ocenie analityków Synektik ma kilka mocnych atutów, które dają nadzieję na kontynuację pozytywnego trendu jego notowań. Przede wszystkim jest beneficjentem szybko rozwijającego się rynku chirurgii robotycznej, który dodatkowo rozbudowuje swój portfel produktów, co powinno wspierać wyniki kolejnych okresów. – Wśród czynników, które mogą napędzać rozwój spółki w najbliższych kwartałach, warto wymienić pozytywne otoczenie rynku opieki zdrowotnej, obejmujące rosnące nakłady na opiekę podstawową i onkologiczną. Pula budżetu może zostać dodatkowo wzmacniana dzięki środkom z KPO. Do tego dochodzi dalszy rozwój sprzedaży systemów robotycznych da Vinci, zwiększająca się pracująca baza robotów i rosnący udział sprzedaży narzędzi i usług serwisowych systemów. Dodatkowym wsparciem powinien być także rozwój sprzedaży pozostałych systemów z oferty (Symani, Zapp) oraz możliwości rozszerzenia obecnie posiadanych umów dystrybucyjnych – uważa Kosiorek.

Średnia cena docelowa z wydanych w ostatnich miesiącach rekomendacji wynosi nieco ponad 191 zł, co daje ok. 15 proc. potencjału. – Synektik nie przestaje zaskakiwać rynku – zarówno sprzedaż robotów da Vinci, jak i przychody powtarzalne przewyższają oczekiwania analityków, spółka będzie też beneficjentem środków z KPO – wskazuje Beata Szparaga-Waśniewska, ekspertka BM mBanku. – Mamy na Synektik rekomendację „kupuj” z ceną docelową 214 zł, gdyż uważamy, że spółka wciąż jest atrakcyjnie wyceniona – wyjaśnia.