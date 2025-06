Biznes Poltregu w ważnym momencie

Polterg założył spółkę zależną Immuthera w USA.

– To kolejny krok w drodze do realizacji międzynarodowej strategii rozwoju – mówi Piotr Trzonkowski, prezes Poltregu. Dodaje, że pierwszymi działaniami spółki będą przygotowania do rozpoczęcia procesu rejestracyjnego w FDA (amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków) oraz stworzenie rady naukowej, złożonej z ekspertów w dziedzinie cukrzycy i chorób autoimmunologicznych.